5 небезпечних установок, які призводять до втоми та емоційного вигорання

Депресія / © Pexels

Реклама

Відчуття постійної втоми, апатія та небажання щось робити — знайомі багатьом. Часто ми звинувачуємо у цьому завантаженість на роботі, але психологи попереджають: справжня причина може ховатися у вашій голові. Існують так звані «віруси свідомості» — шкідливі установки, які непомітно «з’їдають» нашу енергію і ведуть до повного виснаження.

Про це пишуть NEWS 24.

Установка 1: «Успіх — це лише важка праця»

Реклама

Ця думка, часто засвоєна від батьків, які жили у важкі часи, змушує нас працювати на знос. У сучасному світі успіх приносить не каторжна праця, а любов до своєї справи та вміння працювати розумно, а не 24/7. Якщо ви впевнені, що лише «пахати» — це шлях до успіху, не дивно, що ви постійно втомлені.

Установка 2: «Не розвиваєшся — йдеш на дно»

Постійне прагнення до розвитку — це добре, але багато хто перетворює це на гонитву, присвячуючи кожну вільну хвилину роботі чи навчанню. Психологи наголошують: без відпочинку та релаксації організм не відновлюється. Потрібно вміти говорити собі «стоп» і змінювати обстановку, інакше енергетика серйозно постраждає.

Установка 3: «Заради успіху треба чимось жертвувати»

Реклама

Багато хто ставить роботу на перше місце, жертвуючи хобі, спілкуванням з близькими і навіть здоров’ям. Це хибний шлях. Так, бувають авральні періоди, але постійні жертви призводять до проблем у стосунках та зі здоров’ям. В результаті час, який ви могли б присвятити роботі, ви витратите на біганину по лікарнях. Баланс — ось ключ до успіху.

Установка 4: «Все має бути зроблено ідеально»

Перфекціонізм — прямий шлях до нервового зриву. Бажання робити все бездоганно змушує витрачати надто багато часу та сил на завдання, які цього не вимагають. Ця установка часто йде зі школи, де батьки лаяли за четвірки. Важливо дозволяти собі робити помилки та не вимагати від себе неможливого.

Установка 5: «Просити про допомогу — це слабкість»

Реклама

Установка «я сам» може здаватися ознакою сили, але насправді вона веде до виснаження. Не боятися просити про підтримку та працювати в команді — це вміння ефективно розподіляти ресурси та економити власні сили. Той, хто намагається все тягнути на собі, неминуче стикається з втомою та вигоранням.

Нагадаємо, раніше ми писали, які фрази не можна говорити близькій людині, адже такі слова зруйнують навіть найміцніші стосунки.