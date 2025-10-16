5 небезпек від використання смартфона: як постійне гортання стрічки вбиває вашу увагу, креативність та емпатію

Використання смартфона може мати негативні наслідки для здоров’я / © Unsplash

Використання смартфона стало невіддільною частиною нашого життя. За статистикою, люди віком від 15 років в середньому витрачають в середньому три години 21 хвилину щодня на свої гаджети. Однак ця звичка може негативно впливати на наш мозок та становити серйозну загрозу для здоров’я.

Про це пише Daily Express.

У сучасному світі гаджети неабияк допомагають зробити певні аспекти життя зручнішими, серед яких: керування спілкуванням, календарем і банківськими операціями. Проте американський невролог Байбінг Ченг (у соцмережах відомий як Dr Bing) попереджає про п’ять конкретних проблем, які можуть виникнути внаслідок надмірного користування смартфоном.

Перевантаження дофаміном

Лікар Байбінг наголошує, що цілодобове гортання сторінок у смартфоні призводить до перевантаження дофаміном.

«Кожен свайп в Instagram чи TikTok дає вам крихітний викид дофаміну, який є хімічною речовиною, що відповідає за винагороду в мозку. І з часом ваш мозок може почати прагнути коротких сплесків новизни замість тривалих зосереджених зусиль. Якщо робити це занадто часто, це призведе до «тренування мозку» для отримання миттєвого задоволення», — зауважив Байбінг.

Зниження концентрації уваги

Постійне гортання сторінок в телефоні призводить до скорочення тривалості концентрації уваги.

«Постійна новизна змушує частину мозку, що відповідає за увагу (префронтальну кору), безперервно перестрибувати з одного об’єкта на інший. У результаті, реальне життя здається занадто нудним і повільним, і саме тому читати книгу або слухати лекцію стає раптово неможливо», — попередив лікар.

Зниження креативності

Невролог пояснив, що постійне гортання стрічки підтримує вашу увагу у стимульованому, «зовнішньому» стані.

За його словами, це вимкне вашу систему, яка активується, коли ви мрієте, розмірковуєте або глибоко думаєте.

А без такого розумового «відпочинку» і внутрішніх роздумів знижується ваша креативність.

Емоційна десенсибілізація

Користуючись телефоном, людина може не підозрювати, що це може вплинути на її здатність співпереживати іншим.

«Перегляд багато швидкоплинного емоційного контенту: від шокуючого, до смішного, а потім чогось сумного або радісного одночасно, — може притупити ваші ізоляційні та лімбічні реакції, що потім робить вас менш чутливими до справжніх емоцій або навіть викликає втому від емпатії», — зазначив Байбінг.

Підвищена тривожність

Американський невролог наголошує, що людський мозок не створений для безперервного пошуку новинок. Саме тому постійний скролінг може виснажити вашу робочу пам’ять і перевантажити ваші стресові ланцюги. Як наслідок — ви будете відчуваєте себе перевантаженими, але водночас морально виснаженими після кількох годин використання смартфона.

Раніше лікарка попередила, що використання смартфона одразу після пробудження є шкідливою звичкою. За словами нейробіологині Венді Сузукі, такий початок дня не тільки різко підвищує рівень гормону стресу кортизолу, але й краде у нашого мозку найпродуктивніший період доби.

