5 попереджувальних ознак про те, що вам слід негайно припинити пити вино

Якщо ви відчуваєте будь-які з цих ознак, можливо, настав час відcтавити склянку і звернутися до лікаря.

Вино - алкоголь, який навіть рекомендують вживати із розумом.

Вино - інгредієнт середземноморської дієтіи Воно вважається корисним для здоров'я серця через вміст антиоксидантів.

І все ж вживання алкоголю будь-якого виду, включаючи вино, може мати деякі негативні наслідки для здоров'я через те, що організм реагує на його хімічні властивості та властивості, що викликають звикання.

Алкогольні напої містять етанол, органічну хімічну сполуку, виготовлену з рослинних матеріалів, яка утворюється шляхом бродіння цукру. Його вважають психоактивним препаратом (викликає змінене сприйняття настрою, свідомості, пізнання та поведінки), а також етанол широко використовують як паливо для автомобілів і навіть деяких ракет.

Отже, якщо ваш організм погано психічно чи фізично реагує на вживання келиха вина чи будь-якого алкоголю, ось кілька попереджувальних ознак, на які варто звернути увагу.

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Зрештою, ось чому навіть «легке» вживання алкоголю може спричинити ризик для здоров’я серця.

Якщо вам важко дихати

Як зазначено у "Журналі алергії та клінічної імунології", вино вважається значним тригером астми. Дослідники дійшли висновку, що 33% учасників страждали на астму, спричинену алкоголем, і вино було найчастішим тригером, із симптомами від легкого до середнього ступеня тяжкості.

Експерти припускають, що астма, яку спричинило вживання вина, може бути спровокована через сульфіти у напої, які зазвичай використовуються як консервант.

Дослідники також зазначають, що саліцилати, хімічний маркер винограду та вина, також можуть відігравати певну роль у виникненні проблем, пов’язаних з алергією на вино.

Ви відчуваєте частий головний біль

"Винний головний біль" насправді існує, і це не через сульфіти, хоча це, як правило, поширена думка щодо цього конкретного стану.

Джерело Harvard Health пояснює, що у деяких споживачів бракує ферменту, який розщеплює гістамін у тонкій кишці.

Гістамін - це сполука, яка міститься в виноградній шкірці, і в червоному вині його більше, ніж у білому. Вживання алкоголю може фактично пригнічувати фермент, що може викликати підвищення рівня гістаміну в крові, розширення кровоносних судин і викликання головного болю.

У вас бувають запаморочення

Це достатній тривожний знак, щоб двічі подумати, перш ніж зробити ще один ковток вина.

Є багато досліджень, які показують, що вживання алкоголю (не лише вина) може певною мірою викликати запаморочення, особливо якщо ви випили занадто багато.

Ви червонієте

Фахівці Національного інституту зловживання алкоголем та алкоголізму (NIAA) свідчать, що почервоніння, також відоме як "червоне обличчя", виникає через непереносимість алкоголю, що змушує людей метаболізувати алкоголь менш ефективно. Червоне обличчя також може супроводжуватися кропив’янкою, нудотою, низьким кров’яним тиском, загостренням астми та епізодами мігрені. Це навіть пов’язано з вищим ризиком раку.

Ви залежні

Якщо ви постійно потребуєте келиха вина, можливо, настав час поговорити з лікарем або іншим медичним працівником про залежність.

CDC стверджує, що алкогольна залежність не завжди означає, що ви п’єте в надлишку, але може включати поточну або попередню історію надмірного вживання алкоголю. Алкогольна залежність вважається хронічним медичним станом, який включає «сильну тягу до алкоголю, постійне вживання, незважаючи на повторні проблеми з алкоголем, і нездатність контролювати споживання алкоголю».

NIAAA стверджує, що будь-яка жінка, яка вживає більше трьох напоїв на день або семи на тиждень, чи чоловік, який вживає чотири напої на день або 14 напоїв на тиждень, має високий ризик розвитку проблем.

За словами дослідників, алкоголь вважається найшкідливішою речовиною навіть порівняно з наркотиками. Якщо це те, з чим ви боретеся, ви можете звернутися до медичного працівника або отримати лікування.

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