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П’ятирічна дівчинка з Китаю потрапила до лікарні після того, як випадково проковтнула 50-грамовий золотий зливок.

Про інцидент повідомила Пекінська дитяча лікарня, передає SCMP.

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За даними лікарні, дівчинка випадково проковтнула невеликий золотий зливок завдовжки близько 4 сантиметрів і вагою 50 грамів. Це сталося вдома, коли дитина гралася.

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До медиків дівчинка потрапила приблизно через шість годин після інциденту. Рентгенівське обстеження показало, що золотий зливок не пройшов далі травним трактом і застряг у шлунку.

Медики зазначили, що ситуація була небезпечною. Зливок був твердим і щільним, а його гладка поверхня створювала ризик того, що він застрягне в травному тракті. Крім того, під час переміщення предмет міг пошкодити слизову оболонку шлунка та спричинити серйозні ускладнення — зокрема перфорацію або значну кровотечу.

Перед тим як звернутися до спеціалізованої лікарні, родина дівчинки побувала в декількох медичних закладах. Однак там не було необхідного обладнання для екстреного ендоскопічного видалення сторонніх предметів.

Зрештою дитину доправили до Пекінської дитячої лікарні. Медична команда провела інтраопераційну ендоскопію та встановила, що золотий зливок перебуває у шлунковій порожнині.

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Золотий зливок, що проковтнула дитина

Процедуру потрібно було виконати максимально обережно, оскільки простір для маніпуляцій був дуже обмеженим. Будь-який необережний рух міг пошкодити слизову оболонку травного тракту.

Лікар за допомогою спеціальної петлі обережно захопив золотий зливок і поступово витягнув його зі шлунка. Уся процедура вилучення зайняла лише декілька хвилин, після чого медикам вдалося дістати зливок неушкодженим.

Золотий зливок, що проковтнула дитина

За повідомленнями, після процедури дівчинка добре почувалася, а її життєві показники залишалися стабільними.

Проковтування сторонніх предметів є поширеною причиною звернень по екстрену медичну допомогу серед дітей. Медики регулярно стикаються з випадками, коли маленькі пацієнти ковтають монети, невеликі металеві кульки та інші предмети.

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Відомі також випадки, коли діти проковтували шпильки для волосся та інші потенційно небезпечні речі.

Лікарі закликають батьків не чекати, поки сторонній предмет вийде самостійно, і не намагатися проштовхнути його вниз за допомогою домашніх або народних методів.

Якщо дитина проковтнула сторонній предмет, медики радять якомога швидше звернутися до лікарні. Особливо небезпечними можуть бути гострі предмети, батарейки та магніти — у таких випадках зволікання може призвести до серйозних наслідків.

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