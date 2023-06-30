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П’ять суперпродуктів: що їсти, щоб нирки були здоровими

Автор
Марина АзізоваМарина Азізова
Дата публікації
Перегляди
1300
Час на прочитання
2 хв
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П’ять суперпродуктів: що їсти, щоб нирки були здоровими

Фото: pixabay.com

Камені в нирках часто виникають через неправильне харчування, але ви можете зберегти нирки здоровими, включивши в свій раціон певні продукти.

Нирки — чи не найважливіший орган. Вони зберігають поживні речовини, одночасно видаляючи відходи. Нирки функціонують як фільтр організму. Вони також допомагають у виробленні гормонів, які стимулюють ріст червоних кров'яних клітин. Якщо ви хочете підтримувати здоров'я нирок, то маєте знати про кілька суперпродуктів, які варто їсти.

Про це пише News Track

Цибуля

© Pexels
Фото: Pexels

Цибуля надзвичайно корисна для людей, у яких є проблеми з нирками. Вона містить речовину, що називається простагландином, який зменшує в'язкість крові. Крім того, вона регулює високий кров'яний тиск.

Білок яйця

©

Білок сприяє здоров'ю нирок. Пацієнти на діалізі також можуть скористатися яйцями, оскільки вони є джерелом білка.

Часник

© Pexels
Фото: Pexels

Споживання часнику також сприяє здоров'ю нирок. Він не тільки додає смаку їжі, але також дає організму поживні речовини.

Капуста

© Pexels
Фото: Pexels

Капуста містить дуже мало натрію. Вона містить достатню кількість клітковини, вітаміну K і вітаміну C. Ви можете споживати капусту в салатах, щоб підтримувати здоров'я нирок.

Оливкова олія

© pixabay.com
Фото: pixabay.com

Оливкова олія містить корисні жири. Вони сприяють підтримці здоров'я нирок. Тому, замість використання будь-якої іншої олії під час приготування їжі, використовуйте оливкову олію.

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Дата публікації
Перегляди
1300
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