П’ять суперпродуктів: що їсти, щоб нирки були здоровими

Камені в нирках часто виникають через неправильне харчування, але ви можете зберегти нирки здоровими, включивши в свій раціон певні продукти.

Нирки — чи не найважливіший орган. Вони зберігають поживні речовини, одночасно видаляючи відходи. Нирки функціонують як фільтр організму. Вони також допомагають у виробленні гормонів, які стимулюють ріст червоних кров'яних клітин. Якщо ви хочете підтримувати здоров'я нирок, то маєте знати про кілька суперпродуктів, які варто їсти.

Про це пише News Track.

Цибуля

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Цибуля надзвичайно корисна для людей, у яких є проблеми з нирками. Вона містить речовину, що називається простагландином, який зменшує в'язкість крові. Крім того, вона регулює високий кров'яний тиск.

Білок яйця

Білок сприяє здоров'ю нирок. Пацієнти на діалізі також можуть скористатися яйцями, оскільки вони є джерелом білка.

Часник

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Споживання часнику також сприяє здоров'ю нирок. Він не тільки додає смаку їжі, але також дає організму поживні речовини.

Капуста

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Капуста містить дуже мало натрію. Вона містить достатню кількість клітковини, вітаміну K і вітаміну C. Ви можете споживати капусту в салатах, щоб підтримувати здоров'я нирок.

Оливкова олія

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Оливкова олія містить корисні жири. Вони сприяють підтримці здоров'я нирок. Тому, замість використання будь-якої іншої олії під час приготування їжі, використовуйте оливкову олію.

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