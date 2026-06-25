5 симптомів раку, які легко сплутати зі старінням: попередження онколога

Онкологія / © Credits

Реклама

Постійна втома, несподівана втрата ваги або біль у спині часто здаються наслідками старіння. Однак, за словами лікаря, іноді саме такі зміни можуть бути першими сигналами онкологічного захворювання. Якщо симптоми не минають упродовж кількох тижнів або поступово посилюються, їх не варто залишати без уваги.

Про це повідомило видання New York Post.

За словами лікаря, люди похилого віку нерідко довше відкладають звернення до медиків, оскільки пояснюють погіршення самопочуття природним старінням, а не можливою хворобою. Він зазначає, що багато пацієнтів уже після встановлення діагнозу згадують: певні симптоми з’явилися ще за кілька тижнів або навіть місяців до цього.

Реклама

«Я б оцінив, що значна частина пацієнтів може озирнутися назад і визначити симптоми, які були присутні протягом тижнів або місяців до постановки діагнозу, але були пов’язані зі старінням, стресом, роботою, попередньою травмою, менопаузою або іншими поширеними захворюваннями», — зазначив онколог і головний науковий та інноваційний співробітник Інституту раку Орландо Джад Чахуд.

Чахуд наголошує, що його мета — не викликати у людей тривогу, а звернути увагу на зміни, які не можна автоматично списувати на вік. Він радить не панікувати через кожен новий симптом, але якщо він залишається незрозумілим і триває понад кілька тижнів, варто обговорити його з лікарем.

Одним із найпоширеніших симптомів, який люди часто ігнорують, є постійна втома. Якщо відчуття виснаження не відповідає рівню фізичних навантажень, прогресує та не минає навіть після повноцінного відпочинку, це може бути пов’язано не лише зі стресом чи віком. За словами онколога, така втома іноді супроводжує рак товстої кишки, нирок, а також деякі види раку крові, зокрема лейкемію та лімфому.

Ще один тривожний сигнал — втрата ваги. Деякі люди сприймають її як позитивну зміну або пов’язують зі зниженням апетиту з віком. Проте лікар застерігає: якщо людина втратила 5% або більше маси тіла протягом шести-дванадцяти місяців без очевидної причини, це потребує медичної оцінки. Подібний симптом може супроводжувати рак підшлункової залози, легень, шлунка та колоректальний рак.

Реклама

Не менш важливо звертати увагу на зміни у випорожненнях. Хоча закрепи чи діарея часто виникають через особливості харчування, тривалі порушення роботи кишківника також можуть бути пов’язані з колоректальним раком. Онколог рекомендує не ігнорувати зміну частоти, форми, розміру чи консистенції випорожнень. Зокрема, кал дуже тонкої форми, схожий на олівець, іноді може свідчити про наявність пухлини наприкінці товстої кишки або її внутрішній оболонці.

Також лікар закликає не залишати без уваги симптоми, пов’язані із сечовипусканням. Часті походи до туалету, регулярні нічні пробудження через потребу помочитися або поява крові в сечі нерідко пояснюються віковими змінами чи збільшенням простати. Проте, за словами Чахуда, ці симптоми можуть бути пов’язані також із раком сечового міхура, нирок або простати.

До переліку симптомів, які часто недооцінюють, онколог також відносить постійний біль, ломоту або біль у спині. Він пояснює, що більшість випадків болю не пов’язані з онкологією. Однак якщо біль не зникає, поступово посилюється або стає постійним, його не варто залишати без обстеження. У деяких випадках він може бути пов’язаний із раком кісток, нирок, підшлункової залози чи інших органів.

Окремо лікар наголошує, що страх є однією з найпоширеніших причин, через які люди відкладають візит до лікаря. Одні бояться почути серйозний діагноз, інші соромляться своїх симптомів або хвилюються, що даремно заберуть час у медиків. Проте таке зволікання може дорого коштувати, адже раннє виявлення багатьох видів раку значно підвищує ефективність лікування.

Реклама

Нагадаємо, рак шкіри не завжди проявляється змінами родимок. Лікарка попереджає, що тривожними сигналами можуть бути червоні плями, лущення шкіри або ранки, які довго не загоюються.

Новини партнерів