6 напоїв, які можуть допомогти знизити артеріальний тиск

Високий артеріальний тиск (гіпертонія) є поширеним станом, який без належного контролю може призводити до серцево-судинних захворювань та інших ускладнень. За оцінками, з ним стикається значна частина дорослого населення. Лікарі наголошують: окрім медикаментів і раціону, на показники тиску можуть впливати й окремі напої.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Серед таких напоїв — зелений і чорний чай. Дослідження показують, що регулярне їх вживання протягом кількох місяців може знижувати як систолічний, так і діастолічний тиск. При цьому зелений чай має дещо вираженіший ефект.

Буряковий сік також входить до переліку напоїв, які можуть допомогти. Він містить нітрати, що в організмі перетворюються на оксид азоту. Ця речовина сприяє розширенню судин, унаслідок чого серцю легше перекачувати кров. У дослідженнях за участю людей із гіпертонією фіксували зниження систолічного тиску після вживання бурякового соку.

Ще один варіант — томатний сік без додавання солі. В одному з досліджень учасники, які протягом року щодня пили такий напій, мали нижчі показники артеріального тиску. Також у них зменшувався рівень холестерину ліпопротеїнів низької щільності.

Наукові дані свідчать і про можливий ефект гранатового соку. Згідно з результатами аналізів, його регулярне вживання може знижувати як систолічний, так і діастолічний тиск. Гранат містить вітамін С, фолат і антиоксиданти, однак фахівці радять обирати варіанти без доданого цукру.

До переліку також відносять ягідні соки, зокрема журавлинний і вишневий. Огляд досліджень показав, що вони можуть сприяти зниженню показників тиску. Як і в інших випадках, рекомендують уникати підсолоджених напоїв.

Окремо згадують знежирене молоко. Деякі дослідження вказують на зв’язок між його вживанням і нижчим рівнем артеріального тиску. Водночас науковці зазначають, що доказів поки недостатньо, щоб підтвердити прямий ефект у людей із гіпертонією.

Щодо звичайної води, то вона важлива для підтримання водного балансу, однак не має прямого впливу на зниження тиску, якщо організм не зневоднений. Фахівці радять дотримуватися достатнього рівня споживання рідини.

Водночас деякі напої можуть підвищувати ризик гіпертонії. Зокрема, йдеться про алкоголь, який пов’язують зі зростанням систолічного тиску, а також про напої з кофеїном — каву, енергетики та частину чаїв. Крім того, регулярне споживання солодких газованих напоїв також асоціюють із вищими показниками тиску.

Експерти наголошують: для контролю артеріального тиску важливий комплексний підхід. Серед основних рекомендацій — обмеження споживання солі, збалансоване харчування з перевагою рослинних продуктів, регулярна фізична активність, підтримання здорової маси тіла та управління стресом. Також радять відмовитися від тютюну.

