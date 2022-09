6 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні

Старіння є комплексом біологічних змін, що виникають у міру природного розвитку протягом усього життя.

Серед усіх ознак передчасного старіння видання Eat this, not that! виділяє шість основних:

Однією з основних ознак передчасного старіння можна вважати хронічні болі та запалення, які для більшості людей вже стали частиною повсякденного життя. Запалення може викликати навіть некорисна їжа. З'являються збої в роботі шлунково-кишкового тракту, порушення випорожнень. Річ у тому, що з часом знижується не лише кількісний склад, а й різноманітність кишкової мікрофлори. Це призводить до ряду проблем не тільки дляі шлунково-кишкового тракту, але ендокринної та імунної системи (понад 90% імунних клітин перебувають у кишківнику). Також порушується засвоєння поживних речовин, вітамінів, мікроелементів. Втрата м'язової маси. М'язова маса починає знижуватися приблизно у 30 років, і цей процес прискорюється з віком. Причин втрати декілька, зокрема зниження вироблення гормонів, зменшення кількості м'язових клітин. Цей природний процес може бути прискорений поганим харчуванням, відсутністю фізичних вправ та прийманням деяких ліків. Однією з найпомітніших ознак старіння є зміна зовнішнього вигляду шкіри. З віком вона стає тоншою і менш еластичною, що призводить до появи зморшок, пігментних плям та сухості. Якщо додати до цього зовнішні фактори, такі, наприклад, як вплив сонця та куріння, то цей процес ще прискорюється. Кістки стають слабшими. Виникає скутість рухів — з віком стає важко виконувати ті дії, які були звичними протягом багатьох років. Виникають болі в м'язах та суглобах, останні втрачають рухливість. Також знижується тонус м'язів і тканин, це позначається не тільки на роботі опорно-рухового апарату, але і на сечостатевій та серцево-судинній системах. Цьому процесу можуть сприяти кілька факторів, у тому числі відсутність фізичних вправ, неправильне харчування та певні хвороби. Починає випадати волосся у великій кількості. Випадання волосся є нормальною частиною процесу старіння, проте втрата великої кількості волосся може означати, що ви старієте швидше, ніж потрібно. Важко заснути. Сон дуже впливає залежить від нашого стану. У літніх людей зміщені фази сну - фаза глибокого сну буває дуже короткою, а перший етап сну збільшений. Люди похилого віку сплять неміцно, частенько вони пробуджуються серед ночі, і потім довгий час не можуть знову заснути.

