6 ознак того, що ви старієте швидше, ніж повинні

Старіння — це частина життя, з яким ми нічого не можемо вдіяти. Однак іноді воно відбувається швидше, ніж повинно. Розповідаємо, які ознаки можуть свідчити про це.
Старіння є комплексом біологічних змін, що виникають у міру природного розвитку протягом усього життя.
Серед усіх ознак передчасного старіння видання Eat this, not that! виділяє шість основних:
- Однією з основних ознак передчасного старіння можна вважати хронічні болі та запалення, які для більшості людей вже стали частиною повсякденного життя. Запалення може викликати навіть некорисна їжа. З'являються збої в роботі шлунково-кишкового тракту, порушення випорожнень. Річ у тому, що з часом знижується не лише кількісний склад, а й різноманітність кишкової мікрофлори. Це призводить до ряду проблем не тільки дляі шлунково-кишкового тракту, але ендокринної та імунної системи (понад 90% імунних клітин перебувають у кишківнику). Також порушується засвоєння поживних речовин, вітамінів, мікроелементів.
- Втрата м'язової маси. М'язова маса починає знижуватися приблизно у 30 років, і цей процес прискорюється з віком. Причин втрати декілька, зокрема зниження вироблення гормонів, зменшення кількості м'язових клітин. Цей природний процес може бути прискорений поганим харчуванням, відсутністю фізичних вправ та прийманням деяких ліків.
- Однією з найпомітніших ознак старіння є зміна зовнішнього вигляду шкіри. З віком вона стає тоншою і менш еластичною, що призводить до появи зморшок, пігментних плям та сухості. Якщо додати до цього зовнішні фактори, такі, наприклад, як вплив сонця та куріння, то цей процес ще прискорюється.
- Кістки стають слабшими. Виникає скутість рухів — з віком стає важко виконувати ті дії, які були звичними протягом багатьох років. Виникають болі в м'язах та суглобах, останні втрачають рухливість. Також знижується тонус м'язів і тканин, це позначається не тільки на роботі опорно-рухового апарату, але і на сечостатевій та серцево-судинній системах. Цьому процесу можуть сприяти кілька факторів, у тому числі відсутність фізичних вправ, неправильне харчування та певні хвороби.
- Починає випадати волосся у великій кількості. Випадання волосся є нормальною частиною процесу старіння, проте втрата великої кількості волосся може означати, що ви старієте швидше, ніж потрібно.
- Важко заснути. Сон дуже впливає залежить від нашого стану. У літніх людей зміщені фази сну - фаза глибокого сну буває дуже короткою, а перший етап сну збільшений. Люди похилого віку сплять неміцно, частенько вони пробуджуються серед ночі, і потім довгий час не можуть знову заснути.
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