6 речей, які не можна робити після 18:00: кардіолог попередив про ризики для серця

Серце / © Credits

Реклама

Деякі вечірні звички можуть непомітно шкодити серцю. Кардіолог пояснив, від чого варто відмовитися після 18:00, щоб знизити ризики для здоров’я.

Про це повідомило видання Express.

Кардіолог доктор Франческо Ло Монако, засновник Національної кардіологічної клініки в Лондоні та автор книги про здоров’я серця, назвав шість звичок, яких він уникає у вечірній час. За його словами, навіть на перший погляд безпечні дії можуть впливати на роботу серцево-судинної системи.

Реклама

Як зазначає Британський фонд серця, близько 8 мільйонів людей живуть із серцево-судинними захворюваннями, а понад половина населення протягом життя може зіткнутися з такими проблемами. Саме тому важливо звертати увагу не лише на харчування чи фізичну активність, а й на щоденні звички.

Використання сильних ополіскувачів для рота

Антибактеріальні засоби можуть знищувати бактерії, які беруть участь у виробленні оксиду азоту. Ця сполука допомагає судинам розслаблятися та підтримує їхню гнучкість. Її нестача може впливати на рівень артеріального тиску. Вплив синього світла перед сном

Смартфони та інші гаджети випромінюють світло, яке пригнічує вироблення мелатоніну. Цей гормон не лише регулює сон, а й має антиоксидантні властивості, важливі для стану судин. Інтенсивні статичні вправи ввечері

Планка чи інші подібні навантаження можуть підвищувати артеріальний тиск на кілька годин. Увечері організм має переходити до відновлення, тому лікар радить обмежитися легкими вправами. Вживання заспокійливих добавок без контролю

Речовини на кшталт L-теаніну, що міститься у зеленому чаї, можуть впливати на нервову систему і серцевий ритм. За словами лікаря, їхній ефект не завжди передбачуваний, особливо ввечері. Тривала затримка дихання

Дихальні практики можуть бути корисними, однак надмірна затримка дихання здатна знижувати рівень кисню та створювати додаткове навантаження на серце, особливо у людей із супутніми проблемами. Пізні прийоми їжі

Вживання їжі менш ніж за три години до сну змушує організм залишатися активним, коли він має відпочивати. Це може впливати на артеріальний тиск і уповільнювати відновлення серця вночі.

