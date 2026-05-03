6-річному хлопчику видалили пухлину, яку спочатку прийняли за "нерозвиненого близнюка"

У Китаї лікарі провели складну операцію 6-річному хлопчику, у якого виявили 6,6-сантиметрову пухлину в горлі.

Як пише SCMP, спершу утворення навіть помилково описували як «нерозвиненого близнюка», однак згодом медики уточнили діагноз — це була тератома.

Хлопчик на ім’я Сяолян протягом приблизно пів року страждав на сильне хропіння та міг їсти лише м’яку їжу. Його мати Лю звернула увагу на незвичні симптоми та відвела сина на обстеження.

Перші лікарі в місцевій клініці виявили в горлі дитини пухлиноподібне утворення розміром із яйце та заявили, що лікування у них неможливе. Згодом хлопчика перевезли до Дитячої лікарні Університету Фудань у Шанхаї, де його оглянув отоларинголог Чень Чао.

Медики встановили, що утворення є тератомою — рідкісною пухлиною, яка може містити різні типи тканин, зокрема жир, хрящ або волосся. Через незвичний вигляд у соцмережах спочатку з’явилися припущення, що це може бути «нерозвинений близнюк», однак експерти спростували цю версію.

Фахівці пояснили, що тератоми формуються з власних клітин організму, а не є окремим ембріоном. У рідкісних випадках вони можуть нагадувати «плід у плоді», але це інший медичний феномен.

Випадок Сяоляна вважається особливо рідкісним через розташування пухлини — у ділянці горла — та її розмір, а також через те, що вона була прикріплена до сонної артерії, що значно ускладнювало хірургічне втручання.

Лікарі провели малоінвазивну операцію, яка тривала близько трьох годин. Пухлину вдалося видалити поетапно, після чого дитина швидко пішла на одужання — вже через п’ять днів хлопчик майже повністю відновився.

Після операції, за словами матері, апетит хлопчика різко покращився.

«Він постійно говорив, що голодний і хоче їсти. Він просив те, що раніше не їв, наприклад, парові булочки», — розповіла Лю.

Лікарі закликають батьків звертати увагу на тривале хропіння або зміни під час сну у дітей, адже це може свідчити про серйозні проблеми з дихальними шляхами.

