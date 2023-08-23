6 суперпродуктів для кращого травлення і здорового кишківника: дієтологи надали перелік

Покращуйте процеси травлення в організмі та підтримуйте здоров’я кишківника за допомогою цих продуктів, рекомендованих дієтологами.

Підтримка вашого травлення і здоров’я кишківника важлива. Але здоровий кишківник також може підтримувати деякі дивовижні функції, як-от імунітет і психічне здоров’я.

Про це повідомляють західні фахівці з посиланням на результати нового дослідження.

Є багато факторів, які можуть впливати на наше травлення і здоров’я кишківника, зокрема генетика, використання певних ліків. І коли йдеться про раціон, певні страви можуть надзвичайно підтримувати здоров’я кишківника, водночас інші можуть перешкоджати цьому. Зазвичай раціон, в якому багато ультраоброблених продуктів, дієта з низьким вмістом фруктів та овочів, а також включення великої кількості алкоголю в раціон може негативно вплинути на здоров’я кишківника.

Але що робить ці овочі такими важливими для кишківника? Досліджуємо.

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Фісташки

Фісташки є рослинним джерелом повноцінного білка, який містить 3 грами клітковини на одну унцію. Комбінація клітковини й фітохімічних речовин, присутніх у фісташках, може досягати частини товстої кишки, зрештою допомагаючи модулювати склад мікробіоти. В одному дослідженні, де йшлося про вплив щоденного споживання фісташок порівняно з мигдалем, перші горішки продемонстрували більший вплив, ніж мигдаль, на мікробіоту кишківника, збільшуючи кількість потенційно корисних бактерій, які можуть підтримувати наше здоров’я.

Поєднання клітковини, що підтримує здоров’я кишківника, зі здоровими жирами й рослинними білками, які забезпечують фісташки, дозволяє знижувати рівень цукру в крові у хворих на діабет, що, безумовно, є бонусом.

Кефір

Цей кисломолочний напій містить молочнокислі бактерії, що сприятливо діє на регулювання здоров’я кишківника та навіть лікує його або запобігає його запальним захворюванням. Цей продукт може позитивно впливати на мікробіом кишечника і сприяти протизапальній дії. А це вже два аспекти, які можуть підтримувати здоров’я кишечника.

Збільшення кількості корисних бактерій у кишківнику – це плюс регулярного вживання кефіру.

Крес-салат

Крес-салат

У традиційній медицині крес-салат є їжею для травлення, яка використовується для його полегшення. Ця зелень має низьку калорійність і є природним джерелом клітковини, поживної речовини, яка допомагає підтримувати здорове травлення. Дані, опубліковані в Journal of Nutrition, свідчать про те, що споживання крес-салату та інших хрестоцвітих овочів може позитивно змінити мікробіом кишківника, допомагаючи здоровому балансу "хороших" бактерій, які підтримують наше імунне здоров’я та потенційно борються з хронічним низькоякісним мікроорганізмом.

Чорнослив

Є причина, чому чорнослив такий популярний у будинках для літніх людей: він є чудовою їжею для травлення. Одна порція чорносливу містить 3 грами розчинної й нерозчинної клітковини, яка може допомогти підтримати здоров’я травлення. Доведено, що чорнослив значно збільшує вагу й частоту випорожнень. Одне дослідження, яке протягом 8 тижнів оцінювало сорок осіб із закрепами, показало, що вживання 50 грамів чорносливу щодня (приблизно 4-6 чорносливів) призвело до покращення постійності та частоти дефекації порівняно зі споживанням клітковини подорожника.

А серед жінок у постменопаузі після 12 місяців постійного споживання чорносливу відбувається збагачення бактеріями Lachnospiraceae, а також зменшення бактерій Clostridium sensu stricto 1, які вважаються патогенними.

Зазначимо, що Lachnospiraceae – це група бактерій, які, як відомо, виробляють коротколанцюгові жирні кислоти та допомагають підтримувати цілісність кишкового бар’єру разом зі здатністю знижувати маркери запалення в організмі.

Банан

Як і багато інших фруктів, банани є джерелом клітковини, яка є суперпродуктом, що може допомогти підтримувати травлення і здорову мікробіоту кишківника завдяки регулярним випорожненням. І якщо ви любитель злегка недозрілих бананів (таких, які мають трохи зелену шкірку), знайте, що ви отримуєте додаткову кількість пребіотичної клітковини з цим фруктом. Пребіотики діють, як "пальне" для пробіотичних бактерій, допомагаючи підтримувати здоров’я вашої мікробіоти у важливий спосіб.

Часник

Окрім потужного смаку, часник містить пребіотичні компоненти, антибактеріальні сполуки і сполуки сірки, які можуть допомогти підтримати наше здоров’я унікальними способами. Зокрема, пребіотичний ефект підтримує зростання штаму пробіотичних бактерій ацидофільної групи, що приносить користь людям із діареєю.

Споживання часнику сприяє позитивним змінам у мікробіоті кишківника, особливо серед суб’єктів з ожирінням.

Часник також є фантастичним доповненням до страв, якщо ви зосереджені на зниженні споживання натрію, оскільки цей інгредієнт може зробити ваші рецепти задовільними за смаковими якостями без зайвої солі.