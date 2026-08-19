60 сходинок до довголіття: лікарі назвали звичку, яка миттєво знижує ризик інфаркту

Підйом сходами знижує ризик сммерті від серцево-судинних хвороб / © pixabay.com

Реклама

Британські дослідники з Університету Східної Англії та лікарні Норфолка виявили, що регулярне піднімання сходами пов’язане із майже на 40% нижчим ризиком смерті від серцево-судинних захворювань. Масштабний аналіз медичних даних понад 450 тисяч пацієнтів підтвердив, що ця проста щоденна звичка є надзвичайно ефективним методом профілактики інфарктів та інсультів.

Про це пише Medical News Today.

Реклама

Деталі масштабного дослідження

Щоб з’ясувати реальний вплив цього виду активності на здоров’я, науковці провели систематичний огляд дев’яти великих досліджень, які загалом охопили 480 479 учасників віком від 35 до 84 років. Медіана спостереження за цими людьми становила 14 років, що дозволило експертам отримати максимально точні та репрезентативні довгострокові результати.

Реклама

Результати виявилися вражаючими: люди, які регулярно ходили сходами, мали на 39% нижчий ризик померти від проблем із серцем порівняно з тими, хто постійно користувався ліфтом. Крім того, у цієї групи учасників ризик смерті від будь-яких інших причин був нижчим на 24%, а ймовірність розвитку серцевої недостатності чи виникнення серцевого нападу виявилася мінімальною.

«Серцево-судинним захворюванням можна значною мірою запобігти за допомогою здорового способу життя, включаючи регулярну фізичну активність, правильне харчування та відмову від куріння», — зазначив професор Вассіліос Вассіліоу, один із авторів дослідження.

Окремий субаналіз показав, що найбільша користь для серцево-судинної системи спостерігалася в тих учасників, які долали близько шести сходових прольотів щодня. Це приблизно 60–70 сходинок, які дозволяють досягти так званої «золотої середини» у зниженні ризиків без надмірного та виснажливого навантаження на організм.

Коротка активність замість повноцінних тренувань

Спеціалісти наголошують, що підйом сходами є формою енергійної фізичної активності, яка чудово інтегрується у звичайне повсякденне життя без витрат часу на поїздки до спортзалу. Навіть короткі одно- чи двохвилинні сплески рухливості, якщо вони повторюються кілька разів протягом дня, здатні підтримувати тонус серцевого м’яза.

Реклама

З огляду на те, що більше чверті дорослого населення світу взагалі не отримує рекомендованого рівня фізичної активності, така практика може стати універсальним рішенням для покращення громадського здоров’я. Медики радять просто обирати сходи вдома, на роботі або в громадських місцях як найреалістичнішу та найдоступнішу альтернативу фітнесу.

«Деякі з розглянутих нами досліджень показали, що чим більше сходинок пройдено, тим більшою є користь для здоров’я. Але навіть невеликі зміни мали відчутний вплив», — пояснила співавторка роботи Софі Паддок.

Водночас експерти нагадують, що такий вид вправ підходить далеко не всім, оскільки створює додатковий специфічний тиск на суглоби ніг. Людям з остеоартритом, порушеннями опорно-рухового апарату або проблемами з мобільністю лікарі радять обирати безпечніші альтернативи, такі як швидка ходьба, плавання чи їзда на велосипеді.

Новини партнерів