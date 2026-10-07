7 осінніх фруктів, які варто їсти частіше: вони можуть підтримати організм

Фрукти / © Unsplash

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Із настанням холодів люди більше часу проводять у приміщеннях, через що зростає актуальність профілактики сезонних респіраторних інфекцій. Хоча жоден продукт не здатен гарантовано захистити від застуди, збалансований раціон із достатньою кількістю фруктів та овочів допомагає забезпечити організм необхідними поживними речовинами.

Про це пише egeszsegkalauz.hu.

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Фрукти містять вітаміни, клітковину та різноманітні рослинні сполуки, які необхідні для нормальної роботи організму та імунної системи. Серед осінніх продуктів є кілька особливо вдалих варіантів.

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Яблука

Яблука не належать до фруктів із найбільшим вмістом вітаміну С, проте вони багаті на клітковину, зокрема пектин. Ця розчинна клітковина може використовуватися бактеріями кишківника, а стан травної системи пов’язаний із нормальною роботою імунітету.

Також яблука містять флавоноїди та інші рослинні сполуки. Їсти їх можна зі шкіркою після ретельного миття — саме в ній і безпосередньо під нею міститься чимало корисних речовин.

Груші

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Груші також є хорошим джерелом клітковини, а також містять вітамін С і рослинні сполуки. Їх можна додавати до каші, натурального йогурту чи салатів або їсти як окремий перекус.

Як і яблука, груші за можливості краще їсти зі шкіркою — за умови, що травна система добре її переносить.

Виноград

Виноград містить вітамін С та інші мікронутрієнти, але особливий інтерес становлять рослинні сполуки, зокрема поліфеноли. Темні сорти багаті на них особливо.

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Водночас це не означає, що виноград здатен самостійно запобігти інфекціям. Його користь варто розглядати як частину різноманітного раціону.

Сливи

Сливи містять клітковину, вітамін С, калій та рослинні сполуки. Вони також можуть бути корисними для травлення.

Окремо відзначають чорнослив — його часто використовують як частину раціону при закрепах завдяки вмісту клітковини та сорбіту. Водночас сухофрукти варто їсти помірно, оскільки після видалення води поживні речовини та природні цукри стають більш концентрованими.

Гранат

Восени на полицях магазинів з’являється більше гранатів. Їхні зерна містять клітковину, вітамін С та поліфеноли — рослинні сполуки з антиоксидантними властивостями.

Додавати гранат можна до йогурту, каші чи салатів. Цілі зерна також є кращим варіантом, ніж сік, оскільки містять клітковину.

Ківі

Ківі варто згадати насамперед через високий вміст вітаміну С. Він також містить клітковину, калій та інші поживні речовини.

Вітамін С необхідний для нормальної роботи імунної системи, однак його надмірне споживання не створює захисного бар’єра від застуди. Тому ківі може бути частиною збалансованого раціону, але не замінює повноцінне харчування.

Хурма

Хурма — ще один сезонний фрукт, який восени стає доступнішим. Вона містить клітковину, вітамін С і рослинні сполуки, зокрема каротиноїди, які надають плоду характерного помаранчевого кольору.

Деякі каротиноїди організм може перетворювати на вітамін А. Він, зокрема, необхідний для нормального функціонування імунної системи та підтримання здоров’я шкіри й слизових оболонок.

Не лише вітамін С

Фахівці наголошують, що робота імунної системи залежить не від одного вітаміну чи окремого продукту. Організму потрібні різні вітаміни, мінерали, білки та достатня кількість енергії.

Тому замість пошуку одного «суперфрукта» варто робити ставку на різноманітне харчування. Регулярне вживання фруктів та овочів допомагає отримувати клітковину й широкий спектр поживних речовин.

Водночас цілі фрукти зазвичай є кращим вибором, ніж соки, оскільки містять більше клітковини. Смузі може зберігати більшу частину клітковини, але в рідкому вигляді фрукти легко спожити значно швидше.

Жоден із перелічених фруктів не може гарантувати захист від застуди чи інших інфекцій. На нормальну роботу імунної системи впливають загальний раціон, сон, фізична активність та інші складові здорового способу життя.

Як ми писали, поєднання молока з фруктами може викликати дискомфорт у травній системі, зокрема здуття, газоутворення та розлад шлунка, йдеться в матеріалі. Дієтологиня Прія Бансал пояснює це різною швидкістю перетравлення продуктів. Також кислоти та ферменти, що містяться у фруктах, потенційно можуть впливати на перетравлення молочних білків, зокрема казеїну, та засвоєння поживних речовин.

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