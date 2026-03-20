7 продуктів для здоров’я мозку: що їсти, щоб покращити пам’ять і концентрацію
Експерти назвали 7 продуктів, які можуть підтримати роботу мозку, пам’ять і концентрацію. Йдеться про звичні інгредієнти, які варто регулярно додавати до раціону.
Фахівці з харчування назвали щоденні продукти, які можуть підтримати роботу мозку, покращити концентрацію та настрій, а також сприяти збереженню когнітивного здоров’я з віком. Йдеться не про «суперфуди», а про звичну їжу, яку варто регулярно включати до раціону.
Про це повідомило видання martha stewart.
За словами дієтологів, ключову роль відіграє не окремий продукт, а загальний стиль харчування. Дослідження середземноморської та MIND-дієт показують: раціон із великою кількістю рослинної їжі, риби, бобових, горіхів і корисних жирів пов’язаний із кращою пам’яттю та повільнішим когнітивним старінням.
Серед продуктів, які дієтологи радять включати до щоденного меню:
Ягоди
Ягоди містять антоціани та інші поліфеноли — рослинні сполуки, що допомагають захищати клітини мозку від оксидативного стресу. За словами експертів, вони також можуть підтримувати здоровий кровообіг у мозку, що важливо для пам’яті та концентрації. Їх рекомендують додавати до йогуртів, каш або смузі.
Листова зелень
Шпинат, кале, рукола та інші зелені овочі регулярно фігурують у дослідженнях, пов’язаних із здоровим старінням мозку. Вони містять фолат, вітамін К та антиоксиданти, які підтримують когнітивні функції. Експерти також звертають увагу на важливість «барвистих» овочів загалом — пігменти в них часто виконують антиоксидантну функцію.
Жирна риба
Лосось, сардини та інша жирна риба є джерелом омега-3 жирних кислот, зокрема DHA. Ці жири відіграють роль у підтриманні структури клітин мозку та забезпечують ефективну передачу сигналів між нейронами. Фахівці радять вживати таку рибу кілька разів на тиждень.
Горіхи та насіння
Горіхи й насіння містять корисні жири, клітковину, мінерали та антиоксиданти. Зокрема, волоські горіхи багаті на рослинні омега-3, а насіння льону, чіа та гарбуза — на речовини, що беруть участь у виробленні нейромедіаторів. Невелика жменя може бути як перекусом, так і доповненням до страв.
Бобові
Квасоля та сочевиця забезпечують організм рослинним білком, клітковиною та вітамінами групи B. Ці поживні речовини беруть участь у синтезі нейромедіаторів і допомагають регулювати рівень гомоцистеїну — показника, підвищення якого пов’язують із погіршенням когнітивних функцій.
Ферментовані продукти
Йогурт, кефір, кімчі та квашена капуста підтримують кишковий мікробіом. За словами дієтологів, кишківник і мозок взаємодіють через так звану вісь «кишечник–мозок». Мікроорганізми у кишківнику виробляють сполуки, що впливають на запалення, настрій і роботу нейромедіаторів.
Оливкова олія
Оливкова олія є ключовим компонентом середземноморського харчування. Вона містить корисні жири та поліфеноли, які підтримують структуру клітин мозку та їхню взаємодію. Крім того, поєднання жирів із білками та клітковиною допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що впливає на концентрацію та ясність мислення.
Експерти наголошують: основне значення має послідовність. Навіть невеликі щоденні зміни — наприклад, додавання зелені до страв або регулярне вживання ягід — можуть поступово впливати на когнітивні функції.
Також підкреслюється, що мозок тісно пов’язаний із загальним станом організму. Зокрема, здоров’я кишківника може впливати на запалення, настрій і когнітивні процеси. Саме тому дієти, багаті на клітковину та ферментовані продукти, розглядаються як важливий чинник підтримки мозкової діяльності.
«Разом ці продукти забезпечують поживні речовини, які неодноразово з’являються в дослідженнях здоров’я мозку, включаючи омега-3 жири, вітаміни групи В, поліфеноли та холінові сполуки, пов’язані з пам’яттю, концентрацією уваги та довгостроковим когнітивним здоров’ям», — йдеться в статті.
