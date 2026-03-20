Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров'я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

Здоров’я
108
3 хв

7 продуктів для здоров’я мозку: що їсти, щоб покращити пам’ять і концентрацію

Експерти назвали 7 продуктів, які можуть підтримати роботу мозку, пам’ять і концентрацію. Йдеться про звичні інгредієнти, які варто регулярно додавати до раціону.

Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Ягоди

Ягоди / © pixabay.com

Фахівці з харчування назвали щоденні продукти, які можуть підтримати роботу мозку, покращити концентрацію та настрій, а також сприяти збереженню когнітивного здоров’я з віком. Йдеться не про «суперфуди», а про звичну їжу, яку варто регулярно включати до раціону.

Про це повідомило видання martha stewart.

За словами дієтологів, ключову роль відіграє не окремий продукт, а загальний стиль харчування. Дослідження середземноморської та MIND-дієт показують: раціон із великою кількістю рослинної їжі, риби, бобових, горіхів і корисних жирів пов’язаний із кращою пам’яттю та повільнішим когнітивним старінням.

Серед продуктів, які дієтологи радять включати до щоденного меню:

  • Ягоди
    Ягоди містять антоціани та інші поліфеноли — рослинні сполуки, що допомагають захищати клітини мозку від оксидативного стресу. За словами експертів, вони також можуть підтримувати здоровий кровообіг у мозку, що важливо для пам’яті та концентрації. Їх рекомендують додавати до йогуртів, каш або смузі.

  • Листова зелень
    Шпинат, кале, рукола та інші зелені овочі регулярно фігурують у дослідженнях, пов’язаних із здоровим старінням мозку. Вони містять фолат, вітамін К та антиоксиданти, які підтримують когнітивні функції. Експерти також звертають увагу на важливість «барвистих» овочів загалом — пігменти в них часто виконують антиоксидантну функцію.

  • Жирна риба
    Лосось, сардини та інша жирна риба є джерелом омега-3 жирних кислот, зокрема DHA. Ці жири відіграють роль у підтриманні структури клітин мозку та забезпечують ефективну передачу сигналів між нейронами. Фахівці радять вживати таку рибу кілька разів на тиждень.

  • Горіхи та насіння
    Горіхи й насіння містять корисні жири, клітковину, мінерали та антиоксиданти. Зокрема, волоські горіхи багаті на рослинні омега-3, а насіння льону, чіа та гарбуза — на речовини, що беруть участь у виробленні нейромедіаторів. Невелика жменя може бути як перекусом, так і доповненням до страв.

  • Бобові
    Квасоля та сочевиця забезпечують організм рослинним білком, клітковиною та вітамінами групи B. Ці поживні речовини беруть участь у синтезі нейромедіаторів і допомагають регулювати рівень гомоцистеїну — показника, підвищення якого пов’язують із погіршенням когнітивних функцій.

  • Ферментовані продукти
    Йогурт, кефір, кімчі та квашена капуста підтримують кишковий мікробіом. За словами дієтологів, кишківник і мозок взаємодіють через так звану вісь «кишечник–мозок». Мікроорганізми у кишківнику виробляють сполуки, що впливають на запалення, настрій і роботу нейромедіаторів.

  • Оливкова олія
    Оливкова олія є ключовим компонентом середземноморського харчування. Вона містить корисні жири та поліфеноли, які підтримують структуру клітин мозку та їхню взаємодію. Крім того, поєднання жирів із білками та клітковиною допомагає стабілізувати рівень цукру в крові, що впливає на концентрацію та ясність мислення.

Експерти наголошують: основне значення має послідовність. Навіть невеликі щоденні зміни — наприклад, додавання зелені до страв або регулярне вживання ягід — можуть поступово впливати на когнітивні функції.

Також підкреслюється, що мозок тісно пов’язаний із загальним станом організму. Зокрема, здоров’я кишківника може впливати на запалення, настрій і когнітивні процеси. Саме тому дієти, багаті на клітковину та ферментовані продукти, розглядаються як важливий чинник підтримки мозкової діяльності.

«Разом ці продукти забезпечують поживні речовини, які неодноразово з’являються в дослідженнях здоров’я мозку, включаючи омега-3 жири, вітаміни групи В, поліфеноли та холінові сполуки, пов’язані з пам’яттю, концентрацією уваги та довгостроковим когнітивним здоров’ям», — йдеться в статті.

Нагадаємо, щоденне вживання авокадо та манго нещодавно пов’язали з покращенням показників серцево-судинного здоров’я.

