7 продуктів, які природно очищують кров і виводять токсини з організму

Які продукти очищують кров і виводять токсини

У сучасному ритмі життя наш організм постійно зазнає впливу токсинів — з їжі, повітря, побутової хімії та навіть відчуття стресу. Печінка, нирки та кров виконують щоденне «прибирання», очищуючи тіло від шкідливих речовин. А щоб ці процеси були максимально ефективними, організму потрібна підтримка, і найкраще допомагає здорове харчування. Правильно підібрані продукти не лише знижують навантаження на внутрішні органи, а й стимулюють природне виведення токсинів. Розповідаємо, які продукти діють як природні очищувачі крові та всього організму.

Буряк. Цей овоч містить бетанін — речовину, яка стимулює детоксикацію печінки і покращує якість крові. Буряк допомагає знижувати рівень запалення та очищує кров від шкідливих речовин, особливо після вживання важкої їжі, алкоголю чи прийому ліків.

Часник можна вважати справжнім природним антисептиком. Він сприяє очищенню крові та зниженню рівня токсинів. А все за рахунок активної сполуки — аліцину, який покращує роботу печінки, виводить метали й діє як природний антибіотик.

Яблука. Завдяки високому вмісту пектину, яблука «зв’язують» токсини в шлунково-кишковому тракті, не даючи їм потрапити у кров. До того ж, фрукти покращують перистальтику кишечника, стимулюючи загальне очищення організму.

Капуста — броколі та цвітна. Капуста містить сполуки сірки, які активують ферменти печінки, що відповідають за детокс. Регулярне вживання цих видів капусти підтримує кров чистою та захищає організм від шкідливого впливу навколишнього середовища.

Зелений чай– це природне джерело антиоксидантів, зокрема катехінів, які захищають клітини від пошкоджень і сприяють очищенню крові. Окрім того, зелений чай покращує роботу нирок, пришвидшуючи виведення шлаків.

Цитрусові. Лимони, апельсини та грейпфрути стимулюють вироблення ферментів, які підтримують очищення печінки. А вітамін С підсилює імунітет і зменшує запальні процеси в організмі.