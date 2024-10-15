7 продуктів, які треба їсти після 50, щоб зберегти пам’ять і міцне здоров’я до глибокої старості

Для того, аби добре почуватися, бути активними і не хворіти, людям після 50 років треба включити до свого раціону цю їжу.

Після 50 років всі процеси в організмі сповільнюватися, це впливає на загальне самопочуття та здоров’я. Лікарі рекомендують скоригувати свої харчові звички, щоб допомогти організмові працювати належним чином. Адже в такому віці уповільнюється метаболізм, кісткова тканина стає крихкою, погіршуються процеси травлення, тому зменшується м’язова маса тіла і наростає зайва жирова тканина. Розповідаємо, які 7 продуктів варто включити до свого раціону людям за 50, щоб мати міцне здоров’я до глибокої старості.

Які продукти треба обов’язково їсти людям за 50

Квасоля містить багато клітковини та рослинного білка, які вкрай корисні для організму в будь-якому віці. Однак дефіцит цих речовин у людей зрілого віку може спровокувати діабет ІІ типу, проблеми зі шлунком та кишківником, підвищення рівня "поганого" холестерину в крові. Тому лікарі рекомендують обов’язково включити до свого щоденного раціону бобові, щоб не мати цих захворювань.

містить багато клітковини та рослинного білка, які вкрай корисні для організму в будь-якому віці. Однак дефіцит цих речовин у людей зрілого віку може спровокувати діабет ІІ типу, проблеми зі шлунком та кишківником, підвищення рівня "поганого" холестерину в крові. Тому лікарі рекомендують обов’язково включити до свого щоденного раціону бобові, щоб не мати цих захворювань. Темно-зелені листові овочі. Броколі, рукола, капуста і шпинат містять велику кількість кальцію, який захищає кістки від крихкості й ламкості. Усім, кому за 50, обов’язково треба їсти ці овочі, щоб зміцнити кісткову тканину. Також вони містять клітковину, яка зміцнює серце, судини й захищає від утрати м’язової тканини.

Броколі, рукола, капуста і шпинат містять велику кількість кальцію, який захищає кістки від крихкості й ламкості. Усім, кому за 50, обов’язково треба їсти ці овочі, щоб зміцнити кісткову тканину. Також вони містять клітковину, яка зміцнює серце, судини й захищає від утрати м’язової тканини. Помідори. Напевно мало хто знає, однак ці овочі можуть подовжити молодість і захистити від передчасної появи зморшок. Помідори містять лікопен – антиоксидантну сполуку, яка захищає від передчасного старіння та онкологічних захворювань. Також лікарі рекомендують їсти помідори, щоб запобігти пневмонії.

Напевно мало хто знає, однак ці овочі можуть подовжити молодість і захистити від передчасної появи зморшок. Помідори містять лікопен – антиоксидантну сполуку, яка захищає від передчасного старіння та онкологічних захворювань. Також лікарі рекомендують їсти помідори, щоб запобігти пневмонії. Червоний буряк може сприяти належній роботі серця, судин й активній роботі мозку, покращуючи пам'ять та когнітивні функції, що так важливо для людей зрілого віку. Також овоч допомагає запобігти інсульту завдяки вмісту корисних сполук, які розширюють судини та знижують високий артеріальний тиск.

може сприяти належній роботі серця, судин й активній роботі мозку, покращуючи пам'ять та когнітивні функції, що так важливо для людей зрілого віку. Також овоч допомагає запобігти інсульту завдяки вмісту корисних сполук, які розширюють судини та знижують високий артеріальний тиск. Риба. Лосось, тріска, тунець, скумбрія, оселедець містять білок, який є будівельним матеріалом для всіх клітин організму. Незамінна жирна кислота омега-3, яка міститься в рибі, зміцнює здоров’я серця й судин, мозку та нервової системи. Також морська риба й морепродукти містять вітамін D, В12 та йод, які вкрай необхідні для зрілих людей.

Лосось, тріска, тунець, скумбрія, оселедець містять білок, який є будівельним матеріалом для всіх клітин організму. Незамінна жирна кислота омега-3, яка міститься в рибі, зміцнює здоров’я серця й судин, мозку та нервової системи. Також морська риба й морепродукти містять вітамін D, В12 та йод, які вкрай необхідні для зрілих людей. Гриби особливо важливо їсти жінкам, адже після 50 настає період менопаузи, який провокує гормональні збої в організмі, набір зайвих кілограмів, крихкість кісток, ламкість волосся та нігтів. А гриби містять кальцій та вітамін D, які допомагають впоратися з цими проблемами.

особливо важливо їсти жінкам, адже після 50 настає період менопаузи, який провокує гормональні збої в організмі, набір зайвих кілограмів, крихкість кісток, ламкість волосся та нігтів. А гриби містять кальцій та вітамін D, які допомагають впоратися з цими проблемами. Горіхи й насіння містять рослинні білки, клітковину, жири, мінерали й антиоксиданти, які вкрай важливі для належного функціонування всіх систем організму. Також вони є джерелом поліненасичених жирних кислот омега-3 та омега-6, які здатні уповільнювати процеси старіння й активувати роботу мозку. А вітаміни А, К, В та Е знижують ризики серцево-судинних захворювань і нівелюють розвиток деменції. Гарбузове насіння допомагає зміцнити ясна та позитивно впливає на здоров’я зубів.

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