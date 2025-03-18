7-річна дівчинка опинилася в комі після вірусного челенджу TikTok: що вона зробила (фото)

7-річна дівчинка з Міссурі, США, на ім'я Скарлет Селбі опинилася в комі після того, як м'яка іграшка вибухнула, коли вона намагалася виконати вірусний челендж TikTok.

"Все сталося так швидко", - поділився батько жертви, 44-річний Джош Селбі, в інтерв'ю Kennedy News, розповідаючи про жахливе випробування. "Я почув її крик, і він був схожий на крик, від якого холоне кров".

Скарлет повторила виклик, який вона побачила у TikTok та YouTube, де люди кладуть NeeDoh – м'який кубик-антистрес із гуми з наповнювачем із полівінілового спирту – до морозильної камери, а потім протягом декількох секунд розігрівають його в мікрохвильовій печі, щоб зробити більш пластичним.

"Вона заморозила кубик NeeDoh напередодні ввечері, а наступного дня показала мені, що він став твердим як камінь, і гралася з ним", - пригадав тато. "Вона поклала його до мікрохвильовки. Я спостерігав за нею і бачив, як вона доторкнулася до нього, щоб перевірити, чи не був він занадто гарячим, коли вона його витягла".

Цей нешкідливий на вигляд експеримент пішов шкереберть після того, як желатинова іграшка вибухнула, забризкавши обличчя і груди Скарлетт розплавленою липкою рідиною.

Джош чув, як його дочка кричала в агонії, після чого він підбіг і спробував зішкребти пекучу слизь з її тіла та одягу, що було складно, враховуючи, наскільки "густою і липкою" була речовина, схожа на напалм.

"Щоразу, коли я торкався її, моя рука прилипала до неї", - бідкався засмучений батько, який сказав, що "зірвав з неї сорочку", бо желе також прилипло до неї.

Її батько і мама, 35-річна Аманда Бланкеншип, 30 хвилин везли доньку до дитячої лікарні Сент-Луїса. За словами Бланкеншіп, вона перебувала в такій агонії, що "все ще кричала від болю" навіть після прибуття до лікарні.

"Це було жахливо, наскільки вона була налякана і наскільки їй було боляче", - нарікала жінка.

Скарлет Селбі / Фото: Kennedy News and Media

Після прибуття до лікарні медики ввели Скарлетт у стан штучної коми, в якому вона перебувала три дні, оскільки були стурбовані тим, що опіки на її губах призведуть до набрякання і закриття дихальних шляхів.

Її губи були настільки сильно обпечені, що протягом усього тижневого перебування в лікарні вона була під'єднана до живильної трубки.

Медики вирішили не робити Скарлетт пересадження шкіри під час перебування в лікарні, але її мама стурбована тим, що з часом вона може знадобитися, оскільки її "рубці дуже сильні".

"Після консультації з лікарями ми збираємося дати їй декілька років, можливо, до 12 років, щоб подивитися, як росте її тіло, і чи буде шрам розтягуватися і рости разом з нею", - сказала її мама, яка працює перукаркою. "Ми досі щодня мастимо її кремами та силіконовими мазями – це такі глибокі шрами, що стирчать зі шкіри".

Скарлет Селбі / Фото: Kennedy News and Media

За словами Бланкеншіп, яка каже, що часто бачить, як її донька плаче, дивлячись у дзеркало після ванни, ці шрами не лише фізичні.

"Вона дуже соромиться, і я бачу, як вона намагається прикрити свій шрам сорочкою, коли ми буваємо на людях, або ж вона приходить зі школи і каже, що інша дитина запитала її про нього", - поділилася жінка. "Я кажу їй, що їй не потрібно соромитися цього. Вона через багато пройшла, і це був жахливий, жахливий нещасний випадок".

Джош закликає інших батьків викинути продукцію NeeDoh: "Я сказав абсолютно всім, щоб вони викинули їх, якщо у них є. Продукт, який міститься всередині, схожий на клей, тож ви, по суті, маєте гарячий клей, що вибухає на вас. Щойно він торкнеться вас, ви не зможете його зняти".

Виробник Schylling Toys ще не відреагував на інцидент, але на сайті є попередження: "Не нагрівати, не заморожувати і не використовувати в мікрохвильовій печі, може спричинити травми".

Нагадаємо, у Львові діти зробили вибухівку за інструкцією з TikTok. 12-річний хлопець розповів про моторошні наслідки.

Читайте також: