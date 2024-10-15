7-річна дівчинка втратила око через вейп: що сталося (фото)

В Ірландії школярка втратила око після того, як вейп "вибухнув їй в обличчя", вкривши шкіру кислотою з акумулятора.

Про це повідомляє Irish Mirror.

Рубі Грейнджер щойно купила морозиво з фургона, припаркованого біля її будинку в передмісті Дубліна Таллахт, коли стався інцидент. Семирічна дівчинка проходила повз багаття, яке розпалила молодь у цьому районі, коли акумуляторна батарея у полум'ї розірвалася і осколки полетіли їй в обличчя.

Її мама, 32-річна Сіара, розповіла в інтерв'ю газеті: "Вона йшла до фургона, а коли поверталася назад – бац, і щось вибухнуло їй в обличчя. Все, що я чула, це крики, вона була в істериці, коли вона дійшла до будинку, я ледь не знепритомніла. Кров заливала все її обличчя, я пригорнула її до грудей і викликала швидку, я була у нестямі".

Рубі доправили до лікарні Таллахт на швидкій допомозі, і тієї ж ночі її перевели до Королівської лікарні очей і вух Вікторії. Її родині повідомили, що лікарі видалили їй око під час екстреної операції 5 жовтня.

"Лікарі сказали, що це перший випадок такого пошкодження внаслідок пожежі, вони бачили вибухи, але щоб вона втратила все око, очницю, все", - розповіла Сіара. "Я не думаю, що до мене до кінця дійшло, що дитина залишилася без ока. На якусь частку секунди все її життя змінилося, і моє теж, коли вона втратила око, я втратила своє. Якби я могла віддати їй своє око, я б віддала. Я віддала би все для неї, їй лише сім років, і це ніколи не повинно було статися з нею. Я не можу в це повірити".

Рубі Грейнджер / Фото: GoFundMe

Мама чотирьох дітей сказала, що медики вважають, що пошкодження було спричинене кислотою акумулятора, оскільки "очне яблуко було схоже на пюре".

Маленька Рубі не відчула, як щось потрапило в її око, і тип пошкодження не міг бути спричинений фізичним об'єктом.

Після нещасного випадку член сім'ї перевірив місце пожежі і виявив залишки декількох згорілих вейпів, що підтвердило їхні підозри.

Розпочато збір коштів для потерпілої, якій потрібно буде встановити протез ока. Лікарі сподіваються, що за шість тижнів очна ямка Рубі заживе достатньо добре, і їй зможуть зробити операцію.

У зв'язку з тим, що трапилося, у житті дівчинки відбудуться значні зміни, зокрема, їй доведеться перевестися до спеціалізованої школи для дітей з вадами зору. Її мати сказала: "Рубі також ніколи не зможе гратися, як раніше, Рубі також повинна навчитися балансувати через те, що у неї сліпа сторона, і найголовніше – Рубі більше не може бачити правим оком".

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