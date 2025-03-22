7 способів зменшити цукор в раціоні без стресу

Відмова від солодкого здається складною, але є багато способів, як зробити харчування здоровішим.

Цукор – це частина раціону багатьох, але його надмірне вживання може негативно вплинути на здоров'я. Відмова від солодкого може здатися складною, але поступові зміни дозволяють зменшити його кількість у харчуванні без зайвого стресу.

Про це повідомило видання eatthis.com.

Зменшуйте цукор у каві та чаї

Почніть з того, щоб поступово зменшувати кількість цукру у напоях. Ви можете спробувати замінити його на нектар агави, який має нижчий глікемічний індекс. Але навіть просто скорочення звичної порції цукру буде корисним.

Перевіряйте склад продуктів

Цукор може ховатися в продуктах, які здаються здоровими, як йогурти чи хліб з цільного зерна. Читання етикеток і вибір менш солодких варіантів допоможе зменшити приховане споживання цукру.

Готуйте солодощі самостійно

Замість покупних солодощів, спробуйте робити десерти вдома. Наприклад, замість магазинного морозива приготуйте смачний банановий десерт, збивши заморожені банани в блендері — це здоровий і смачний варіант без зайвого цукру.

Вибір фруктів з низьким рівнем цукру

Фрукти — це чудова альтернатива солодощам, але деякі з них містять більше цукру. Щоб зменшити його споживання, обирайте ягоди, такі як малина чи ожина, або грейпфрут. Якщо любите сухофрукти, перевіряйте склад — вони повинні бути без доданого цукру.

Перевага ситних страв у раціоні

Цукор часто потрапляє в раціон через перекуси. Щоб уникнути цього, робіть вибір на користь страв, багатих на білки та клітковину. Вони допомагають довше залишатися ситими та зменшують спокусу з'їсти щось солодке.

Комбінація солодкого з корисними продуктами

Якщо важко відмовитись від солодощів, спробуйте поєднувати їх з більш здоровою їжею. Наприклад, додайте шоколад до горіхів або полуницю до несолодкої вівсянки. Це дозволить насолоджуватися солодким без надмірного цукру.

Обережно зі смузі

Хоча смузі часто вважаються здоровими, деякі варіанти можуть містити навіть більше цукру, ніж фастфуд. Уникайте варіантів з підсолоджувачами чи морозивом. Найкраще готувати смузі вдома з натурального йогурту з низьким вмістом цукру, додаючи мед або фініки для солодощів.

Раніше ми писали, як мити сухофрукти перед вживанням, щоб позбутися не лише бруду, а й діоксиду сірки.

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