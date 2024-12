78-річного дідуся збив потяг: він дивом вижив (фото)

78-річний чоловік дивом вижив після того, як потрапив під потяг, коли переходив залізничну колію.

На записі з камер відеоспостереження видно, як він неквапливо переходить колії, коли локомотив чітко наближається з лівого боку. Хоча у нього було достатньо часу, щоб зупинитися і пропустити потяг, він продовжує йти на його шляху, не відриваючи погляду від колії.

Коли він переходить через колію, потяг наїжджає і перекидає його. На щастя, він падає на землю збоку від колії.

Нещасний випадок стався в Паранагуа, на південний захід від Сан-Паулу, Бразилія.

78-річний дідусь вижив після наїзду потяга / Фото: скриншот з відео

Парамедики приїхали і надали допомогу пенсіонеру після того, як місцеві зателефонували до служби порятунку. Неймовірно, але літній чоловік сказав тим, хто прибув на місце події, що він не почув і не побачив зустрічного поїзда.

Як повідомляється, він був дезорієнтований, але залишався притомним, коли йому надавали першу допомогу.

Він поскаржився на гострий біль у стегні і його доправили до міської лікарні для обстеження.

