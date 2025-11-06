79-річний паверліфтер розкрив секрети свого довголіття: 5 порад для сили та здоров’я

79-річний паверліфтер Том Раушер / © Mark Adam Miller

Реклама

79-річний багаторазовий чемпіон США з паверліфтингу та стрибків із жердиною Том Раушер не розуміє, що таке «почуватися на 79», бо залишається надзвичайно активним. Чоловік поділився п’ятьма принципами, які допомагають йому зберігати силу та радість життя після 70 років.

Про це повідомляє Business Insider.

Раушер каже, що не розуміє, як це — «почуватися на 79».

Реклама

«Що означає почуватися на 79? Я все ще дуже активний. Можу багато тренуватися», — сказав чоловік.

Колишній керівник у сфері комп’ютерних систем, Раушер після виходу на пенсію став змагальним паверліфтером. Він регулярно тренується та не відмовляє собі у невеликих задоволеннях — наприклад, шматочку шоколаду.

Журналістка супроводжувала чоловіка на тренуваннях, коли він готувався до Національних ігор для ветеранів спорту.

«Я досить уважно відстежую свої тренування», — пояснює Раушер.

Реклама

Він веде записи кожного заняття у зошиті та щодня підсумовує результати в окремому журналі.

«Я можу переглянути, що робив минулого тижня, і щоразу намагатися додати трохи більше», — сказав спортсмен.

Раушер — багаторазовий чемпіон США зі стрибків із жердиною, а нещодавно здобув перше місце у своїй категорії та третє в загальному заліку з паверліфтингу на Національних іграх ветеранів 2025 року в Айові.

Чоловік поділився п’ятьма порадами, які допомагають йому залишатися у чудовій формі й гарному настрої після 70 років.

Реклама

Рухайтеся щодня

Раушер не пропускає тренувань — іноді займається навіть двічі на день.

«Фізичні вправи — найпотужніші ліки для довголіття», — каже він, посилаючись на книгу Outlive («Пережити») лікаря Пітера Аттіа.

Щоранку спортсмен починає зі 150 разів виконання вправи «складка» на прес, 30 відтискань, 30 присідань і 2-хвилинної планки. Протягом тижня чергує кросфіт, пілатес і велотренування, додаючи до цього свої ранкові вправи.

Його мета — щодня виконувати 300 разів «складки» на прес, 100 відтискань, 75 присідань і 4 хвилини планки.

Реклама

«Навіть якщо ви вже не можете робити те, що могли в молодості, все одно здатні на багато», — наголошує Раушер.

Ставте цілі, незалежно від віку

Раушер має звичку ставити перед собою завдання з юності. Близько 10 років тому він вирішив зробити 1 млн разів «складки» на прес.

«Минулого року я зробив свій мільйонний раз „складки“ на прес від моменту, як почав рахувати», — сказав чоловік.

Такий підхід допомагає йому розбивати великі амбіції на реальні кроки. Саме завдяки цьому Раушер вигравав національні змагання зі стрибків із жердиною у 40 років і почав займатися паверліфтингом уже в 70+.

Реклама

Він каже, що змагання серед ветеранів спорту, які ділять учасників на вікові категорії що п’ять років, дають чудовий приклад життєвого прогресу:

«Кожні п’ять років ти переходиш у нову вікову категорію, і можеш ставити нові цілі. Таким чином ти постійно рухаєшся вперед».

Розвивайте мозок і ніколи не припиняйте вчитися

На думку Раушера, навчання — важливий складник активного життя. Він постійно читає про старіння, щоб бути до нього готовим.

«Нещодавно я проходив курс із біології старіння. Професор, який раніше був лікарем, розповідав, як змінюється тіло з віком. Це було дуже цікаво», — каже чоловік.

Реклама

Такі знання допомогли йому сприймати старіння не як кінець, а як процес, яким можна керувати.

«Мене не лякає старіння. Так, воно має свої обмеження, але незалежно від віку вони є у кожного. Треба просто розуміти їх і насолоджуватися тим, що можеш робити», — вважає Раушер.

Дозволяйте собі шоколад і вуглеводи

Раушер не дотримується суворих дієт і не поділяє популярних крайнощів у харчуванні. Його головне правило — баланс.

«Зазвичай я уникаю десертів із зернових — печива, тортів, пирогів. Я люблю це, але рідко дозволяю собі, бо вони зазвичай містять багато насичених жирів і цукру», — пояснює він.

Реклама

Однак повністю солодке з раціону не виключає:

«Часто ми їмо шматочок шоколаду або якесь особливе тістечко. Це невеличка приємність».

Сніданки Раушера прості, але поживні: цільнозернові пластівці, знежирене молоко і ложка протеїну.

Маючи сертифікати з харчування й фітнесу, він обирає овочі, фрукти, зернові, білки і уникає фастфуду.

Реклама

«Організм не може ефективно працювати без вуглеводів. Проблема — не в цукрі як такому, а в рафінованому, який не має поживної цінності. Люди часто плутають це. Насправді, без цукру життя неможливе», — пояснив паверліфтер.

Будьте поруч із тими, хто надихає

Раушер каже, що тренерська діяльність і навчання приносять йому найбільше задоволення. Вони дають мету й можливість надихати інших. Чоловік проводить заняття з пілатесу й велотренувань двічі на тиждень, а також веде кілька класів кросфіту. Крім того, Раушер — асистент тренера зі стрибків із жердиною у своїй колишній школі.

«Працювати з молоддю — справжнє задоволення. Я хочу, щоб нове покоління бачило: старість не означає кінець активного життя», — каже він.

Окремо Раушер із вдячністю говорить про свою партнерку Керол, із якою знайомий ще зі школи і знову зустрівся через роки.

Реклама

«Вона підтримує мене в усьому. Ми обоє прагнемо вести здоровий спосіб життя — тренуємося, правильно харчуємося, спимо достатньо, регулярно обстежуємося. Ми мотивуємо одне одного», — поділився чоловік.

До слова, американська довгожителька Рут Лемей відсвяткувала 100-річчя, зберігаючи рухливість (ще два роки тому водила авто). Секрет її довголіття — активний спосіб життя: жінка щодня робить два півгодинні підходи на велотренажері (по 5 км) і проходить пішки 1,5 км, або ж робить 6800 кроків вдома. Вона також дотримується збалансованої дієти, лягає спати о 21:30, ніколи не курила і не вживала алкоголь.