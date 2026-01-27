ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
8 корисних для серця білків: що додати до раціону, щоб знизити ризик хвороб

Білок необхідний щодня, але не всі його джерела однаково корисні для серця. Наукові дослідження показують: правильний вибір білкових продуктів може знизити ризик ішемічної хвороби серця.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Горіхи

Горіхи / © Pixabay

Білок є важливою частиною щоденного раціону, однак його джерела мають значення для здоров’я серця. Фахівці наголошують: заміна жирного м’яса та оброблених продуктів на більш корисні білкові альтернативи може знизити ризик серцево-судинних захворювань.

Про це повідомило видання verywellhealth.

Серед найкорисніших — риба, бобові, горіхи та інші продукти, що забезпечують організм поживними речовинами без надлишку насичених жирів.

  • Риба залишається одним із найкращих варіантів: жирні види містять омега-3, а три унції лосося дають близько 17 г білка. Дослідження підтверджують, що регулярне споживання риби знижує ризик ішемічної хвороби серця та смертність від неї.

  • Бобові — сочевиця, нут, квасоля, горох — забезпечують білком, клітковиною та мінералами й практично не містять насичених жирів. Чим частіше вони присутні в меню, тим нижчий ризик розвитку серцевих недуг.

  • Горіхи також працюють на користь серця: вони містять корисні жири, калій, магній і сприяють зниженню тиску та холестерину.

  • Серед рослинних джерел білка варто згадати тофу. Завдяки ізофлавонам він має антиоксидантний ефект і допомагає знизити рівень холестерину, що пов’язують із меншим ризиком ішемічної хвороби серця.

  • Корисними можуть бути й молочні продукти, але перевагу слід надавати знежиреним варіантам. Дані свідчать: заміна жирного м’яса молочними продуктами з низьким вмістом жиру зменшує серцеві ризики.

  • Пісне м’ясо — курка, індичка та деякі частини яловичини — містить багато білка й менше насичених жирів, ніж червоне або оброблене м’ясо, що напряму пов’язане з підвищеним ризиком серцевих захворювань.

  • Зернові, зокрема овес і кіноа, додають не лише білок, а й клітковину та антиоксиданти. Овес сприяє зниженню рівня «поганого» холестерину, а кіноа — нормалізації ваги та показників ліпідів.

  • Харчові дріжджі — популярний продукт серед веганів — містять усі незамінні амінокислоти та протизапальні сполуки, що позитивно впливають на серцево-судинну систему.

Фахівці нагадують: добова потреба в білку залежить від віку, статі та рівня фізичної активності. Для більшості дорослих вона становить близько 0,8 г на кілограм маси тіла. Водночас надмірне споживання білка може нашкодити ниркам, тому раціон радять формувати збалансовано та за потреби консультуватися з лікарем.

Нагадаємо, печінка щодня наполегливо працює, щоб виробляти поживні речовини, фільтрувати токсини, а також керувати рівнем цукру в крові. Раніше ми розповідали, що треба їсти для її здоров’я.

