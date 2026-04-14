8 небезпечних побічних ефектів харчових добавок і вітамінів, про які мало хто знає

Реклама

Понад половину дорослих у Сполучених Штатах регулярно вживають харчові добавки. Водночас такі продукти не регулюються так само суворо, як лікарські засоби, тому ризики їхнього застосування можуть бути недооціненими.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Фахівці звертають увагу, що навіть найпоширеніші добавки здатні викликати небажані або небезпечні реакції, особливо в разі перевищення доз або поєднання з іншими препаратами.

Реклама

Мультивітаміни залишаються найпопулярнішими серед усіх вікових груп, однак наукові докази їхньої користі обмежені. Експерти наголошують: основним джерелом вітамінів має бути їжа. Водночас деякі компоненти у складі полівітамінів можуть впливати на організм негативно. Зокрема, бета-каротин підвищує ризик раку легень у людей із груп ризику, як-от курці або ті, хто контактує з азбестом. Вітамін К може знижувати ефективність препаратів для розрідження крові, зокрема варфарину. Надлишок заліза й міді пов’язують із ризиком перевантаження організму цими елементами та підвищенням імовірності деменції, діабету і серцево-судинних захворювань. Крім того, кальцій та цинк можуть зменшувати ефективність деяких антибіотиків.

Вітамін D відіграє важливу роль у засвоєнні кальцію, однак його тривале вживання у високих дозах може призвести до гіперкальціємії — токсичного підвищення рівня кальцію в крові. Такий стан супроводжується нудотою, блюванням, м’язовою слабкістю, болем, зниженням апетиту, зневодненням та утворенням каменів у нирках. У складніших випадках можливі нейропсихіатричні порушення, аритмії, ниркова недостатність і кальцинація м’яких тканин, включно з судинами та клапанами серця. Тяжка токсичність може бути смертельною. Водночас природні джерела вітаміну D, як-от сонячне світло та продукти харчування, не викликають таких ускладнень.

Омега-3 жирні кислоти, які часто приймають у вигляді риб’ячого жиру, також можуть мати небажані ефекти у високих дозах. Серед них — зниження імунної функції через пригнічення запальної реакції та підвищений ризик тривалих кровотеч через вплив на згортання крові. Експерти рекомендують не перевищувати добову дозу у 5 грамів довголанцюгових омега-3 жирних кислот.

Добавки вітаміну С зазвичай вважаються безпечними, оскільки надлишок цього водорозчинного вітаміну виводиться з організму. Проте існують дані, що високі дози можуть підвищувати ризик утворення каменів у нирках, особливо у людей із відповідною схильністю. Крім того, вітамін С може взаємодіяти з деякими препаратами, зокрема під час хіміотерапії, радіаційного лікування або прийому статинів.

Реклама

Кальцій необхідний для кісток, але у формі добавок він може мати небажані наслідки. Деякі дослідження пов’язують його надмірне споживання з розвитком атеросклерозу — затвердінням артерій, що може призвести до серцево-судинних захворювань. Також повідомляють про підвищений ризик каменів у нирках і раку простати. Серед можливих симптомів надлишку кальцію — ниркова недостатність, закреп, нудота, втома, зниження м’язового тонусу та порушення серцевого ритму. Фахівці радять не перевищувати 2500 мг на добу для дорослих віком 19–50 років і 2000 мг — для людей старшого віку.

Магній у високих дозах часто спричиняє порушення з боку травної системи — спазми, діарею та газоутворення. У разі передозування, особливо у людей із порушенням функції нирок, можливі серйозні наслідки. Серед них — зниження артеріального тиску, непритомність, нудота, блювання, м’язова слабкість, утруднене дихання, нерегулярне серцебиття і навіть зупинка серця. Рекомендована верхня межа для дорослих — 350 мг на добу.

Пробіотики, які містять «корисні бактерії», можуть викликати здуття, газоутворення та розлади травлення. Особливу обережність мають виявляти люди з ослабленим імунітетом або тяжкими захворюваннями, оскільки існує ризик серйозних інфекцій, зокрема бактеріємії (інфекції крові) та фунгемії.

Залізо є важливим елементом, однак його надлишок небезпечний. Навіть помірні дози можуть спричиняти проблеми з травленням, а передозування — тяжкі ускладнення, серед яких крововтрата, судоми, кома, некроз кишківника, відмова органів і шок. У тяжких випадках це може призвести до смерті. Саме тому добавки заліза у високих дозах мають супроводжуватися попереджувальним маркуванням.

Реклама

