8 неймовірних наслідків відмови від шоколаду на місяць - вчені представили нове дослідження

Шоколад солодкий, але користь від відмови від нього хоча б на місяць може бути дуже приємною.

Незважаючи на те, що шоколад смачний, деякі його види можуть мати негативний вплив на наше здоров’я - як виявилося, не весь шоколад створений однаковим. Наприклад, темний може бути корисним для здоров’я, якщо вживати його помірно, але інші види, такі як білий і молочний шоколад, містять забагато жиру та цукру.

"Щоб отримати від какао максимальну користь для здоров’я, вибирайте темний шоколад із вмістом 70% або вище", - пояснює американський дієтолог Даніель МакЕвой.

За його словами, відсотковий вміст какао також говорить про відсотковий вміст цукру. Наприклад, якщо шоколадну плитку позначено як "50%", це означає, що вона складається з 50% какао і 50% цукру та молочних продуктів.

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Але навіть здоровий темний шоколад може зашкодити, якщо його вживання надмірне.

Спочатку відмовитися від шоколаду може бути важко, але це творить дива як для розуму, так і тіла. Ось деякі наслідки відмови від шоколаду на 30 днів: від налагодженого сну до усунення перепадів настрою.

Менше перепадів настрою

Коли ми відмовляємося від шоколаду, ми і цукру споживаємо менше, який що врівноважуває наш настрій.

Коли ви виключаєте цукор зі свого раціону, ви позбавляєтеся однієї з головних причин перепадів настрою та дратівливості, тому що укор - це токсин, який може віднімати енергію.

Допоможе схуднути

Вам важко досягти цілей щодо схуднення? Виключення шоколаду зі свого раціону, навіть лише на місяць, може допомогти зменшити споживання калорій.

Оскільки доданий цукор часто прихований у продуктах харчування та напоях, особливо в шоколаді, важко відстежити, скорочення споживання доданого цукру може допомогти вам схуднути. і покращити загальний стан здоров’я.

Позбутися печії

Шоколад є кислотною їжею і може спричинити або погіршити симптоми печії чи кислотного рефлюксу. Чим солодший шоколад, тим сильніше він викликає неприємн відчуття.

Кращий сон

Шоколадний десерт ввечері? Вночі заснути буде важко. Це пов’язано з тим, що шоколад містить кофеїн. В помірних кількостях кофеїн цілком допустимий, але якщо ви п’єте каву вранці, шоколад вдень або ввечері може порушити ваш сон.

"Кофеїн також може сприяти тривожності, тому зменшення кількості споживання може допомогти вам почуватися більш розслабленим", - додає лікар.

Емоційна рівновага та свідоме харчування

Уникаючи шоколаду протягом місяця, ви можете розвинути звичку харчуватися свідомо.

Вживання шоколаду - це простий спосіб підвищити настрій чи заспокоїтися. Однак, якщо на місяць відмовитися від шоколаду, ви станете ближче до свідомого харчування.

Ви зменшите ризик неалкогольної жирової хвороби печінки

Лише одна плитка молочного шоколаду 24 г цукру.

Згідно з дослідженням 2018 року, дієти з високим вмістом цукру можуть підвищити ризик розвитку нежирової хвороби печінки. Зменшивши споживання шоколаду, ви можете знизити ризик цього недугу, водночас зменшуючи шанс отримати діабет та ожиріння.

Менший ризик серцево-судинних захворювань

У дослідженні JAMA Internal Medicine 2014 року було виявлено прямий зв’язок між більшим споживанням доданого цукру та підвищеним ризиком смертності від ССЗ (серцево-судинних захворювань).

Замінивши шоколад на фрукти та горіхи, можна зменшити ризик смерті від серцево-судинних захворювань.

Ризик мігрені зменшиться

Хоча шоколад довгий час вважався потенційним провокатором мігрені, дослідження в журналі Nutrients, де проводився аналіз 25 попередніх експериментів щодо ролі шоколаду у виникненні мігрені. Вченим не вдалося знайти достатніх доказів того, що сам по собі шоколад викликає мігрень.

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