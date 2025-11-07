8 осінніх продуктів, які природно допомагають знизити рівень цукру в крові

Гарбуз / © Pixabay

Восени природа пропонує чимало продуктів, що підтримують здоров’я природним способом. Харчові волокна, які містяться у фруктах та овочах, уповільнюють засвоєння цукрів і зменшують коливання глюкози після їжі. Нижче — вісім сезонних продуктів, які особливо ефективно допомагають підтримувати баланс.

Про це повідомило видання verywellhealth.com.

Яблука

Одне середнє яблуко зі шкіркою містить близько 4 г клітковини. Ці фрукти підтримують стабільний рівень цукру в крові завдяки поєднанню клітковини та поліфенолів. Дослідження показують, що споживання яблука перед основною трапезою може знизити рівень глюкози та інсуліну після їжі. Яблука можна додавати до салатів, йогурту або вівсянки. Гранати

Півсклянки зернят граната містить близько 3,5 г клітковини. Вживання цього фрукта допомагає знизити рівень цукру та інсуліну натщесерце, а також покращити показник гемоглобіну A1c. Ефект найпомітніший у людей із підвищеним рівнем глюкози. Гранати багаті на антиоксиданти та поліфеноли, які зменшують оксидативний стрес і сприяють кращому контролю рівня цукру. Груші

Одна середня груша забезпечує 5,5 г клітковини, що становить майже 22% добової потреби. Завдяки поєднанню клітковини та високого вмісту води груші сприяють стабільному рівню глюкози. Їх можна запікати, додавати до салатів або використовувати у випічці як натуральне джерело солодкості. Хурма

В одному плоді хурми міститься приблизно 6 г клітковини. Крім того, у ній є поліфеноли — таніни, які уповільнюють дію ферментів, що розщеплюють вуглеводи. Це допомагає знизити рівень цукру після прийому їжі. Хурму можна нарізати тонкими скибочками та додавати до йогурту, каш або салатів. Брюссельська капуста

Склянка вареної брюссельської капусти містить близько 4 г клітковини. Вона є джерелом пребіотичних волокон, які підтримують здоровий мікробіом кишківника. Цей процес сприяє виробленню коротколанцюгових жирних кислот, що покращують чутливість до інсуліну та зменшують запалення. Капусту можна вживати як у свіжому, так і в запеченому вигляді. Солодка картопля

Одна середня бульба містить близько 4 г клітковини. Солодка картопля має нижчий глікемічний індекс, ніж звичайна, тому повільніше впливає на рівень цукру в крові. Її радять запікати або додавати до салатів як заміну рафінованим крохмалям. Гарбузове насіння

30 г насіння забезпечують близько 2 г клітковини. Поєднання клітковини, білка та корисних жирів допомагає підтримувати стабільний рівень глюкози протягом дня. Гарбузове насіння можна додавати до йогуртів, каш, салатів або вживати окремо як перекус. Капуста

Склянка нашаткованої капусти містить близько 2 г клітковини. Вона сприяє зниженню резистентності до інсуліну та допомагає регулювати рівень глюкози. Регулярне споживання овочів, багатих на волокна, може зменшити ризик розвитку діабету 2 типу майже на чверть.

Як клітковина впливає на рівень цукру в крові

Клітковина — це неперетравлювана частина вуглеводів, яка буває двох типів: розчинна і нерозчинна. Розчинна клітковина утворює в кишківнику гелеподібну речовину, яка сповільнює всмоктування вуглеводів, знижуючи рівень цукру після їжі. Нерозчинна клітковина покращує обмін речовин і чутливість до інсуліну, зменшуючи запалення.

Фахівці радять споживати щодня від 25 до 35 грамів клітковини, щоб підтримувати стабільний рівень цукру в крові та зменшити ризик розвитку метаболічних захворювань.

Нагадаємо, сучасний ритм життя часто змушує нас нехтувати здоровим харчуванням, обираючи швидкі та зручні варіанти. Проте деякі популярні продукти, які ми вживаємо щодня, можуть не лише негативно вплинути на наше самопочуття, а й скоротити тривалість життя.