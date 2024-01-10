8 продуктів, які допоможуть зберегти психіку та нерви: що треба їсти, щоб позбутися тривоги

Ми живемо у ті часи, коли нас постійно супроводжують стрес і напруга. Постійні тривожні стани здатні отруїти життя і знесилюють. Втім, це досить просто вирішити, якщо включити до свого раціону деякі продукти. Вони за рахунок вмісту корисних речовин, вітамінів та сполук здатні нівелювати тривожність, знизити стрес і покращити настрій. Розповідаємо, що треба їсти, щоб позбутися тривоги та стресу.

Які продукти знімають стрес, напругу і тривожність

Пробіотичні та ферментовані продукти. Така їжа допомагає підтримувати мікрофлору кишківника, тому сприяє зниженню стресових станів. Бо ключовий гормон, який покращує настрій – серотонін, виробляється саме у кишечнику. До таких продуктів відноситься грецький йогурт, квашена капуста, комбуча, кімчі – ферментована страва, що готується з капусти і дайкона, різновиду редиски.

Така їжа допомагає підтримувати мікрофлору кишківника, тому сприяє зниженню стресових станів. Бо ключовий гормон, який покращує настрій – серотонін, виробляється саме у кишечнику. До таких продуктів відноситься грецький йогурт, квашена капуста, комбуча, кімчі – ферментована страва, що готується з капусти і дайкона, різновиду редиски. Продукти з великою часткою рослинної клітковини, які також живлять бактерії кишківника. Це овочі, фрукти, ягоди, цільні зерна, бобові тощо.

які також живлять бактерії кишківника. Це овочі, фрукти, ягоди, цільні зерна, бобові тощо. Продукти з високим вмістом магнію, який допомагає покращити якість сну і знімає тривожність. Магній міститься у жирній морській рибі, темному шоколаді та зелених овочах. Темний шоколад варто їсти невеликими порціями, четверта частина плитки знизить рівень стресу та зніме напругу.

який допомагає покращити якість сну і знімає тривожність. Магній міститься у жирній морській рибі, темному шоколаді та зелених овочах. Темний шоколад варто їсти невеликими порціями, четверта частина плитки знизить рівень стресу та зніме напругу. Вітамін D. Якщо ви маєте низький рівень цього вітаміну, то ви страждатимете від напруги, стресу, тривоги та депресії. Вітамін D також необхідний для зміцнення імунітету. Він міститься у рибі, молочних продуктах, яйцях, морських водоростях та горіхах. Морську жирну рибу треба їсти принаймні двічі на тиждень, тоді ви забудете про стрес і тривогу.

Якщо ви маєте низький рівень цього вітаміну, то ви страждатимете від напруги, стресу, тривоги та депресії. Вітамін D також необхідний для зміцнення імунітету. Він міститься у рибі, молочних продуктах, яйцях, морських водоростях та горіхах. Морську жирну рибу треба їсти принаймні двічі на тиждень, тоді ви забудете про стрес і тривогу. Артишоки містять калій, магній, вітаміни С і К, рослинну клітковину, тому здатні захистити від стресу та перенапруження. Завдяки артишоку організм правильно реагує на стресові ситуації, тому не виникає жодних негативних наслідків для психічного здоров’я.

містять калій, магній, вітаміни С і К, рослинну клітковину, тому здатні захистити від стресу та перенапруження. Завдяки артишоку організм правильно реагує на стресові ситуації, тому не виникає жодних негативних наслідків для психічного здоров’я. Яйця. Цей продукт містить багато вітамінів, мінералів, амінокислот й антиоксидантів, тому допомагає позбутися стресу та тривожності. Яйця багаті холіном – це сполука, яка захищає організм від перенапруги й активує якісну роботу мозку, а також підвищує настрій.

Цей продукт містить багато вітамінів, мінералів, амінокислот й антиоксидантів, тому допомагає позбутися стресу та тривожності. Яйця багаті холіном – це сполука, яка захищає організм від перенапруги й активує якісну роботу мозку, а також підвищує настрій. Мідії та устриці. Молюски мають високий вміст амінокислот, наприклад, таурин. Ця амінокислота у взаємодії з іншими сприяє виробленню дофаміна, який регулює реакцію організму на стрес. Таурин також має антидепресивну функцію. Ці молюски також багаті на вітаміни групи В, цинк, мідь, марганець та селен, які піднімають настрій.

Молюски мають високий вміст амінокислот, наприклад, таурин. Ця амінокислота у взаємодії з іншими сприяє виробленню дофаміна, який регулює реакцію організму на стрес. Таурин також має антидепресивну функцію. Ці молюски також багаті на вітаміни групи В, цинк, мідь, марганець та селен, які піднімають настрій. Петрушка. Ця трава має великий вміст антиоксидантів, які здатні знищувати нестабільні молекули – вільні радикали, що провокують багато хвороб, у тому числі безсоння та депресію. А якщо вживати продукти з високим вмістом антиоксидантів, то можна запобігти надмірній тривожності. Людям, які мають симптоми хронічного стресу треба їсти петрушку, бо вона багата каротиноїдами, флавоноїдами і фітоцидами, сполуками з великою антиоксидантною дією.

Читайте також:

5 чаїв, які допомагають без зайвих зусиль позбутися жиру на животі та сідницях

5 "корисних" звичок, які можуть завдати непоправної шкоди зовнішності та здоров’ю

Голова більше не болітиме: лікарі назвали найкращі продукти від мігрені