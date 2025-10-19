80% інсультів можна уникнути: як змінити спосіб життя і врятувати собі життя

Третя причина смерті: не дайте інсульту себе «вимкнути» — прості правила життя / © ТСН.ua

Інсульт — третя за поширеністю причина смерті після серцевих захворювань та раку, а також найпоширеніша причина постійної інвалідності у людей старше 40 років.

Як знизити ризик інсульту, про це пише видання Оnet.

За даними Американської асоціації інсульту, більшість факторів ризику цієї хвороби не одразу очевидні (наприклад, високий кров’яний тиск або високий рівень холестерину). Однак, це не означає, що інсульти не можна контролювати.

Американскі вчені ідрахували, що 80% інсультів можна запобігти за допомогою зміни способу життя. Група вчених вирішила поділитися змінами способу життя, які можуть зменшити ризик.

Малорухливий спосіб життя

За словами доктора Артура Ванга, директора ендоваскулярної нейрохірургії Медичної школи Університету Тулейн (США), одним із факторів ризику інсульту є малорухливий спосіб життя.

Хоча універсального визначення малорухливого способу життя немає, загалом це означає, що ви проводите забагато часу сидячи або лежачи та занадто мало часу на фізичну активність. Регулярна фізична активність допомагає запобігти закупорці кровоносних судин.

Ван не пропонує виснажливих тренувань, але радить займатися помірними фізичними вправами 30 хвилин п’ять разів на тиждень. Йдеться не лише про біг чи їзду на велосипеді — робота у дворі також може вважатися щоденними фізичними вправами.

Ігнорування високого кров’яного тиску

Одним із факторів, який найбільше впливає на ризик інсульту, є високий кров’яний тиск. Якщо його не лікувати, з часом це може призвести до серйозних проблем.

«Якби ви взяли чарівну паличку, змахнули нею та раптово виключили гіпертонію з населення США, кількість інсультів зменшилася б на 60 відсотків», — сказав доктор Ентоні Кім, невролог і директор Центру інсульту Каліфорнійського університету в Сан-Франциско. «Це безумовно є основним фактором ризику інсульту, і ми називаємо його тихим убивцею, тому що часто пацієнти цього не відчувають; його потрібно перевіряти, контролювати та лікувати», — додав він.

Пропускання регулярних медичних оглядів

За словами медиків, регулярні базові огляди можуть виявити рівень холестерину або високий кров’яний тиск. Також важливо регулярно перевіряти рівень цукру в крові. До будь-яких відхилень слід ставитися серйозно.

Ігнорування дієти

Здорове харчування також важливе для контролю ризику інсульту. Це означає обмеження продуктів з високим вмістом насичених жирів, цукру та солі. Крім того, існує зв’язок між споживанням солі та високим кров’яним тиском, тому варто обмежити їхнє споживання.

Ненадання необхідного лікування

Оскільки інсульти є дуже поширеними, важливо знати про симптоми та якомога швидше звернутися за лікуванням. Чим раніше розпочато лікування інсульту, тим ефективніше воно працює.

Раніше ми писали, як розпізнати симптоми інсульту за кілька днів до його появи.