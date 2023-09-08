85% хвороб підуть назавжди, якщо перестати робити ці 3 речі

Ці звички погано впливають на організм, тому їх варто позбутися, щоб мати міцне здоров'я.

Бути здоровим – це значить мати якісне життя і практично не хворіти. Адже коли хворієш, нічого не хочеться і ніщо не радує. Як бути здоровими і не хворіти? Потрібно просто раз і назавжди позбутися цих звичок, які призводять до 85% хвороб.

Не варто хвилюватися – це призводить до психосоматичних захворювань

Усі негативні відчуття – це психологічна та фізична реакція нашого тіла, що допомагає нам краще впоратися з будь-якою критичною чи негативною ситуацією. Організм виділяючи гормони, прискорює серцевий ритм та готує м’язи до повної бойової готовності. Але хронічні негативні емоції можуть мати важкі наслідки для здоров’я, викликаючи тривожність, безсоння, депресію та головний біль.

Негативні емоції та хвилювання дуже важко переносяться нашим тілом, страждають всі системи організму.

Центральна нервова та ендокринна системи. Якщо нерви на межі, це може стати причиною переїдання, надмірного вживання алкоголю та інших пагубних звичок.

Якщо нерви на межі, це може стати причиною переїдання, надмірного вживання алкоголю та інших пагубних звичок. Серцево-судинна система. Серце в стані стресу працює швидше, це може призвести до підвищення тиску та серцевого нападу.

Серце в стані стресу працює швидше, це може призвести до підвищення тиску та серцевого нападу. Травна система. У стані стресу печінка виробляє надлишок цукру, що може призвести до діабету другого типу. Також через хвилювання у людини можуть бути болі в животі, нудота та печія.

У стані стресу печінка виробляє надлишок цукру, що може призвести до діабету другого типу. Також через хвилювання у людини можуть бути болі в животі, нудота та печія. Імунна система. Під час надмірних хвилювань знижується імунітет, тому люди дуже часто хворіють на застуду та грип.

Під час надмірних хвилювань знижується імунітет, тому люди дуже часто хворіють на застуду та грип. Репродуктивна система. У чоловіків часті хвилювання можуть стати причиною імпотенції. А у жінок стрес впливає на перебіг циклу, тоді місячні йдуть нерегулярно, з’являються сильні болі в животі, що виснажують організм.

Не слід пропускати сон – це призводить до багатьох хвороб

Безсоння виснажує організм, робить людину кволою, розсіяною та постійно втомленою. Тому потрібно якісно відпочивати, щоб організм устигав відновитися. Якщо довго не спати, можна отримати хвороби серця, ожиріння і навіть онкологію.

У людини, яка не висипається знижується активність мозку, можуть бути галюцинації. Починаються проблеми з мовленням, мозок не може приймати адекватні рішення, з’являється роздратування, розсіяність, неуважність, порушується зір та слух.

Не можна зловживати алкогольними напоями

Зловживання алкоголем призводить до безлічі хвороб та проблем. Що може зробити алкоголь з людиною? Він негативно впливає на організм, викликаючи глибокі розлади діяльності травної системи, печінки, підшлункової залози, органів дихання, нирок, статевої системи. Також алкоголь може стати причиною деменції та онкології.

Якщо ви вживаєте алкоголь, то слід дотримуватися припустимої норми для жінок та чоловіків, також пити разом зі спиртними напоями воду. Тоді вплив етилового спирту значно зменшиться, і печінка швидше виведе його з організму.

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