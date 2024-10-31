Агресивна пухлина чоловіка зменшилася на 50% за 6 тижнів після першого експериментального лікування

"Агресивна" пухлина головного мозку чоловіка з Великої Британії зменшилася в розмірі на 50% після першого у своєму роді лікування типу раку, який зазвичай вбиває пацієнтів протягом 18 місяців.

Про це повідомляє ВВС.

Експериментальне дослідження було випробувано на Полу Ріді, 62-річному інженері, у якого в грудні 2023 року діагностували гліобластому – рак, який вбиває більшість пацієнтів протягом півтора року.

Щоб розпочати експериментальне лікування, яке проводиться в Університетському коледжі Лондонських лікарень NHS Foundation Trust (UCLH), лікарі попросили хірургів видалити якомога більшу частину пухлини, а потім імплантували крихітний пристрій під назвою резервуар Ommaya просто під шкіру голови.

Після встановлення пристрою лікарі вводили низькі рівні радіоактивності безпосередньо в пухлину раз на тиждень протягом шести тижнів. Цей процес був спрямований на знищення ракових клітин, залишаючи здорові тканини неушкодженими.

Результати дослідження виявилися приголомшливими. Сканування мозку показало, що пухлина Ріда "зменшилася в розмірі на 50%" наприкінці його шеститижневого лікування.

"Ми щойно переглянули результати сканування, і воно наприкінці лікування показало зменшення пухлини, що є справді приголомшливим результатом для людини з такою агресивною пухлиною", - сказав доктор Пол Малхолланд, медичний онколог-консультант UCLH і головний дослідник, який розробив це дослідження.

Пол Ріді / Фото: University College London Hospitals NHS Foundation Trust

"Це випробування було рятівним кругом, оскільки ймовірність виживання, згідно з даними, становила для мене рік або менше", - сказав Рід у заяві UCLH.

Про жодні побічні ефекти, окрім відчуття "трохи більшої втоми", Рід не повідомляв.

У перші дні симптоми Ріда почалися з головного болю під час робочої поїздки до Південної Кореї, і біль продовжився, коли він повернувся до свого маленького містечка на північ від Лондона. Через два тижні його обличчя перекосилося на один бік, і йому поставили діагноз гліобластома.

Одразу після цього лікарі намагалися видалити якомога більшу частину пухлини, а потім він пройшов курс променевої терапії та хіміотерапії, але лікування не допомогло, оскільки в липні пухлина знову почала рости.

Полу запропонували взяти участь у дослідженні CITADEL-123 в UCLH, і він "був радий дослідити все", що могло б вилікувати його стан.

"Нам усім роздають карти, і ви не знаєте, які з них вам випадуть", - додав Рід.

Пол Ріді / Фото: University College London Hospitals NHS Foundation Trust

Ще до того, як він побачив чудові результати, він сказав: "Буде чудово, якщо це лікування допоможе мені, а якщо ні, то нічого страшного... Можливо, воно принесе користь комусь іншому в майбутньому".

Медична команда почала лікування другого пацієнта за тією ж процедурою і планує в кінцевому підсумку пролікувати до 40 пацієнтів у першій фазі випробування.

"Я дуже тішуся, що це клінічне випробування розпочато. Потенційно це дуже потужний підхід, і я вже надзвичайно задоволений результатами першого пацієнта", - сказав доктор Малхолланд.

Нагадаємо, дітям, народженим шляхом кесаревого розтину, дають коктейлі з фекалій у новому дивному дослідженні. Напій складається з невеликої кількості випорожнень матері, змішаних з її грудним молоком, але лікарі застерігають, що не варто намагатися зробити його вдома.

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