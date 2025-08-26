ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Час на прочитання
2 хв

Алергія на сонце: хто в групі ризику та які симптоми небезпечні

Відпочинок на сонці може обернутися хворобою. Як проявляється алергія на сонце і хто у зоні ризику?

Алергія на сонце

Алергія на сонце / © Credits

Не кожен відпочинок на пляжі завершується рівномірною засмагою. У деяких людей після сонячних променів з’являється висип, свербіж або печіння. Причиною може бути так звана алергія на сонце — група шкірних реакцій на ультрафіолетове випромінювання.

Про це пишуть експерти Mayo Clinic.

Такі прояви можуть виникати не лише під впливом природного сонця, а й після контакту зі штучними джерелами світла.

Які існують види сонячної алергії

Медики виділяють кілька найпоширеніших форм:

Актиничний свербіж — дрібні вузлики та висип, що може поширюватися навіть на ділянки, не відкриті сонцю. Часто має генетичне походження.

Фотоалергічні реакції — з’являються після взаємодії ультрафіолету з певними речовинами (ліки, косметика, парфуми, сонцезахисні засоби). Симптоми можуть виникати через години або навіть дні.

Поліморфний фотодерматоз — найпоширеніша форма, характерна для підлітків, молодих людей, жінок і власників світлої шкіри. Виявляється у вигляді прищиків, плям або пухирців.

Сонячна кропив’янка — гостра реакція, за якої висип виникає майже миттєво після перебування на сонці.

Як відрізнити алергію на сонце від опіку

На відміну від звичайного сонячного опіку, алергія проявляється швидше — від кількох хвилин до кількох годин після виходу на сонце. Основні симптоми:

  • свербіж, печіння, лущення;

  • дрібні прищики, плями, пухирі;

  • почервоніння, інколи малопомітне на смаглявій шкірі.

Сонячний опік супроводжується стійким почервонінням, набряком та болем, які зазвичай зникають протягом кількох днів.

Що робити у разі підозри на сонячну алергію

Фахівці радять:

  1. уникати прямих сонячних променів до зникнення симптомів (зазвичай 1–2 дні);

  2. за можливості припинити вживання препаратів, що підвищують чутливість шкіри (лише після консультації з лікарем);

  3. зволожувати шкіру кремами, щоб зменшити дискомфорт.

Коли потрібно звертатися до лікаря

Якщо реакція незвична або супроводжується сильним дискомфортом, варто звернутися до дерматолога. Для уточнення діагнозу можуть призначити:

  • тест на чутливість до ультрафіолету;

  • фотопроби з контактними алергенами;

  • біохімічні аналізи чи біопсію у разі підозри на інші захворювання.

Нагадаємо, більшість людей, які страждають від алергії на котів, реагують не на шерсть тварини, а на білок Fel d 1, що міститься у котячій слині. Тепер вчені, можливо, знайшли спосіб змешкодити цей алерген безпосередньо в організмі кота за допомогою несподіваного союзника — курей.

Виявилося, що коли кури контактують з котами, вони виробляють антитіла проти Fel d 1 і передають їх у свої яйця.

Як показало дослідження, частково профінансоване компанією Purina, якщо годувати кота цими багатими на антитіла яйцями, рівень алергену у тварини знижується. По суті, кіт стає менш алергенним для людини.

