Алергія на сонце: хто в групі ризику та які симптоми небезпечні
Відпочинок на сонці може обернутися хворобою. Як проявляється алергія на сонце і хто у зоні ризику?
Не кожен відпочинок на пляжі завершується рівномірною засмагою. У деяких людей після сонячних променів з’являється висип, свербіж або печіння. Причиною може бути так звана алергія на сонце — група шкірних реакцій на ультрафіолетове випромінювання.
Про це пишуть експерти Mayo Clinic.
Такі прояви можуть виникати не лише під впливом природного сонця, а й після контакту зі штучними джерелами світла.
Які існують види сонячної алергії
Медики виділяють кілька найпоширеніших форм:
Актиничний свербіж — дрібні вузлики та висип, що може поширюватися навіть на ділянки, не відкриті сонцю. Часто має генетичне походження.
Фотоалергічні реакції — з’являються після взаємодії ультрафіолету з певними речовинами (ліки, косметика, парфуми, сонцезахисні засоби). Симптоми можуть виникати через години або навіть дні.
Поліморфний фотодерматоз — найпоширеніша форма, характерна для підлітків, молодих людей, жінок і власників світлої шкіри. Виявляється у вигляді прищиків, плям або пухирців.
Сонячна кропив’янка — гостра реакція, за якої висип виникає майже миттєво після перебування на сонці.
Як відрізнити алергію на сонце від опіку
На відміну від звичайного сонячного опіку, алергія проявляється швидше — від кількох хвилин до кількох годин після виходу на сонце. Основні симптоми:
свербіж, печіння, лущення;
дрібні прищики, плями, пухирі;
почервоніння, інколи малопомітне на смаглявій шкірі.
Сонячний опік супроводжується стійким почервонінням, набряком та болем, які зазвичай зникають протягом кількох днів.
Що робити у разі підозри на сонячну алергію
Фахівці радять:
уникати прямих сонячних променів до зникнення симптомів (зазвичай 1–2 дні);
за можливості припинити вживання препаратів, що підвищують чутливість шкіри (лише після консультації з лікарем);
зволожувати шкіру кремами, щоб зменшити дискомфорт.
Коли потрібно звертатися до лікаря
Якщо реакція незвична або супроводжується сильним дискомфортом, варто звернутися до дерматолога. Для уточнення діагнозу можуть призначити:
тест на чутливість до ультрафіолету;
фотопроби з контактними алергенами;
біохімічні аналізи чи біопсію у разі підозри на інші захворювання.
