Алкоголь не знімає стрес: медики розповіли про зміну звичного функціонування мозку під час вживання

Алкоголь не знімає стрес: медики розповіли про зміну звичного функціонування мозку під час вживання

Вживання алкоголю може бути хорошим способом зняти стрес. Це розповсюджена думка і хибне уявлення.

Вживання алкоголю становить додаткову загрозу як вашому життю й здоров'ю, так і життю тих, хто поруч.

Фахівці МОЗ розповіли про основну причину — його негативний вплив на мислення, швидкість реакції на небезпеку.

Алкоголь змінює звичне функціонування мозку. У результаті впливу алкоголю ми можемо відчувати ще більший стрес, тривогу чи депресію.

Також алкоголь уповільнює роботу центральної нервової системи, знижує здатність адекватно мислити та приймати раціональні рішення.

Сп’яніла людина становить загрозу як для себе, так і для інших, особливо у випадках евакуації чи переміщення до укриття.

В інфографіці МОЗ - інформація, чому не варто вживати алкоголь, тим паче під час війни.

Слід зауважити, що у Києві та Київській області комендантська година тепер триває щоночі від 23:00 до 05:00. Громадський транспорт працює за таким графіком: метрополітен – від 06:00 до 22:00, наземний громадський транспорт – від 06:00 до 22:30.

Міська влада закликає киян дотримуватися комендантської години та не втрачати пильності.

Нагадаємо, у Києві відновила роботу ще одна станція метро.

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