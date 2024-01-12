Алкоголь покращує якість сну: вчені розказали все про вплив міцних напоїв на наш сон

Вчені одразу ж попередили про хибність такого твердження та побічні ефекти, які може викликати алкоголь. Але все ж таки частка правди в цьому є – алкогольні напої дійсно можуть допомогти заснути. Розповідаємо, як алкоголь впливає на наш сон і чи дійсно варто пити на ніч міцні напої, щоб краще спати.

Як алкоголь впливає на організм людини

Коли ми вживаємо алкоголь, він потрапляє через шлунок у кров, потім прямує до мозку та печінки. Тоді у нас настає ефект розслаблення, це значить, що алкоголь вже потрапив до мозку, спричинивши викиди гормонів щастя – серотоніну та дофаміну.

Стан розслаблення після вживання алкоголю триває упродовж п’яти годин, опісля цього такий ефект закінчується і людина починає тривожитися й прокидатися. Гельмульт Зайтц, німецький вчений, що досліджує вплив алкоголю на мозок людини, пояснює це тим, що алкоголь в організмі розщеплюється до ацетальдегіду.

Ацетальдегід – це сполука, яка спричиняє викид кортизолу та адреналіну в мозок, що спричиняє в людини стресовий стан. Тому на цьому етапі спокійний сон завершується.

Неякісний алкоголь лише погіршує сон

Пиво, вино, коктейлі та інші алкогольні напої, які людина п’є увечері, порушують міцний та спокійний сон. А неякісний алкоголь, окрім цього, також негативно впливає на роботу печінки і може призвести до серйозних проблем зі здоров’ям.

"Дешевий алкоголь може містити в собі додаткові речовини, які вкрай шкідливі для здоров’я. Це можуть бути фарбники, ароматизатори, сивушні олії тощо. Саме вони спричиняють нудоту, головний біль та важке похмілля", - пояснює вчений.

Як алкоголь пригнічує фази сну

Чим вища доза алкоголю, тим гіршим буде сон. Навіть дуже якісні алкогольні напої перетворюються на токсичний ацетальдегід, якщо їх вживання перевищує норму. Для кожного це буде індивідуальна доза, оскільки все залежить від статі, стану здоров’я, ваги тощо. Однак вчені наголошують, що двох келихів вина цілком досить, щоб порушити якість сну.

Алкоголь пригнічує так звані фази швидкого сну, які є ключовими для психічного та фізичного здоров’я людини. Наприклад, у немовлят швидкий сон становить основну частину відпочинку. І коли ці фази регулярно порушуються, з’являється низка проблем. Це погіршення пам’яті, когнітивних функцій, ослаблення організму, які можуть спричинити навіть смерть.

Тому дослідник алкоголю Гельмут Зайтц рекомендує не вживати алкоголь для розслаблення. Якщо відмовитись від міцних напоїв перед сном, тоді організм стає більш розслабленим, людина швидше засинає, добре висипається і краще дає раду з вирішенням своїх повсякденних завдань і проблем.

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