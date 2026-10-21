Алкоголь змушує імунну систему атакувати мозок: науковці виявили несподіваний вплив на організм

Алкоголь змушує імунну систему атакувати мозок / © Associated Press

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Вплив алкоголю на людський організм виявився значно складнішим і підступнішим, ніж вважалося раніше. Як з’ясували дослідники у роботі, опублікованій у науковому часописі Immunity, спиртне не тільки пригнічує роботу нейронів, а й змушує імунну систему мозку атакувати та руйнувати міжнейронні зв’язки.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Як зменшити шкідливий вплив алкоголю на мозок

Традиційно вважалося, що головне лихо від спиртного — це пригнічення центральної нервової системи. Під час вживання алкоголю людина стикається з посиленням гальмівних процесів та пригніченням збудливих сигналів: сповільнюється реакція, розсіюється увага, погіршуються координація та здатність ухвалювати виважені рішення.

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Причин цього чимало — від тимчасової відсутності кодування спогадів у гіпокампі, що викликає так звані «блекаути» або провали в пам’яті, до глибших структурних уражень.

Проте свіже дослідження розкрило зовсім інший бік проблеми, пов’язаний із мікроглією. Ці клітини є головними охоронцями головного мозку: у нормі вони прибирають відмерлі елементи й підтримують стабільність середовища. Втім, під дією алкоголю мікроглія раптово змінює поведінку й починає виділяти речовини, які розщеплюють особливу опорну сітку навколо нейронів. Втрата цього каркаса призводить до розриву міжнейронних контактів та стрімкого падіння загальної мозкової активності.

Аналіз зразків мозкової тканини шести померлих, які мали алкогольну залежність, підтвердив: у людей відбуваються тотожні руйнівні процеси в позаклітинному матриксі.

Однак науковці знайшли спосіб зупинити деструктивну реакцію на алкоголь. Вони звернули увагу на білок MyD88, який керує імунною відповіддю клітин. Під час експериментів на лабораторних мишах науковці генетично заблокували цей білок у мікроглії та піддали тварин дії спиртного.

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Результати вразили, адже за відсутності MyD88 алкоголь практично не провокував мікроглію на руйнування позаклітинної мережі. Піддослідні тварини зазнавали значно менших неврологічних ушкоджень, зберігали кращу координацію рухів, а саме сп’яніння мало куди слабший виражений ефект.

Це дає підстави розглядати білок MyD88 як потенційну мішень для майбутніх ліків, здатних мінімізувати шкоду від алкоголю для нервової системи. Водночас автори застерігають від передчасного оптимізму: генетичне вимкнення білка на мишах ще не означає наявності безпечної чи ефективної таблетки для людей.

Як алкоголь б’є по всьому організму

Вчені нагадують, що алкоголь системно руйнує організм. Не існує відносно безпечних доз цих напоїв. Навіть коли початкова ейфорія минає, організм опиняється під сильним тиском токсинів.

Печінка та метаболізм : під час розщеплення спирту ферментами утворюється ацетальдегід — небезпечна отруйна сполука, що пошкоджує клітини печінки, викликає жировий гепатоз, гепатит та циротичні зміни.

Серце та судини : надмірне вживання спиртного провокує стрибки артеріального тиску, аритмію та так званий «синдром святкового серця», а в довгостроковій перспективі збільшує ризик інсульту.

Сон та імунітет : хоча алкоголь полегшує засинання, він ламає фазу швидкого сну та посилює апное, залишає людину виснаженою. Паралельно пригнічуються лейкоцити, порушується кишковий бар’єр і знижується загальний імунітет.

Онкологічні ризики: ацетальдегід пошкоджує ДНК, що суттєво підвищує ймовірність розвитку онкологічних захворювань ротової порожнини, стравоходу, печінки, кишечника та молочних залоз.

Саме тому науковці наголошують, що хоча нове відкриття щодо блокування білка MyD88 відкриває двері до створення захисної фармакології у майбутньому, найкращим способом зберегти мозок та здоров’я залишається свідоме обмеження або повна відмова від вживання спиртного.

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Чи є у вас прихована алкогольна залежність: як перевірити

Нагадаємо, межа між безпечним вживанням спиртного та справжньою залежністю часто є непомітною для самої людини, тому фахівці радять регулярно аналізувати власні звички. Американець Корі Воррен, який пройшов реабілітацію після важкого алкоголізму, розробив спеціальний тест із п’яти запитань для самоаналізу. Навіть одна ствердна відповідь свідчить про необхідність переглянути стосунки зі спиртним або звернутися по допомогу.

Тест передбачає перевірку здатності зупинитися після першого келиха, вміння насолоджуватися відпочинком чи подіями без алкоголю, а також аналіз думок щодо планування наступної випивки. Крім того, варто звернути увагу на натяки близьких про необхідність скоротити вживання та замислитися, чи не коштував алкоголь чогось ціннішого за гроші — наприклад, стосунків, роботи, здоров’я чи проблем із законом.

Корі наголошує, що оточення зазвичай помічає проблему раніше за самих залежних, а внутрішній дискомфорт від цих запитань є тривожним сигналом. Для остаточного розуміння ситуації він пропонує дати відповідь на одне головне питання: алкоголь робить життя кращим і наповненішим чи лише забирає ресурси, не даючи нічого натомість.

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