Альтернатива пігулкам: вчені назвали фізичні вправи, які знижують тиск не гірше за ліки

Регулярні заняття йогою рятують від гіпертонії

Британські дослідники з Единбурзького університету з’ясували, що щоденні 25-хвилинні заняття йогою ефективно знижують артеріальний тиск у дорослих людей із надмірною вагою. Такі висновки науковці зробили після масштабного аналізу даних понад 2600 учасників, які регулярно виконували ці вправи протягом кількох місяців.

Про несподівані властивості популярної гімнастики та її вплив на профілактику серцево-судинних захворювань пише Daily Mail.

Як йога замінює ліки від тиску

Аналіз 30 різних досліджень показав, що після 12 тижнів регулярних занять (приблизно 180 хвилин на тиждень) у пацієнтів фіксувалося значне зниження тиску. Зокрема, систолічний (верхній) тиск падав у середньому на 4,35 мм рт. ст., а діастолічний (нижній) — на 2,06 мм рт. ст. Експерти зазначають, що такі показники можна порівняти з дією деяких спеціальних препаратів. Науковці підрахували, що зниження верхнього тиску навіть на 5 одиниць зменшує ризик інфаркту чи інсульту приблизно на 10 відсотків.

«Йогу часто розглядають переважно як практику для покращення самопочуття. Однак наші висновки свідчать, що вона також може підтримувати певні кардіометаболічні показники здоров’я у дорослих із надмірною вагою або ожирінням», — наголосили автори дослідження.

Етнічні особливості та вплив на холестерин

Цікаво, що під час аналізу чітке зниження тиску було зафіксовано переважно серед учасників азійського походження (23 дослідження з 30 проводилися саме в країнах Азії, а 7 — у США, Німеччині та Австралії). Проте автори зауважують, що це пов’язано з меншими розмірами вибірки в неазійських групах, а не з тим, що гімнастика працює лише для певних етносів.

Окрім нормалізації тиску, учасники також продемонстрували помірне зниження рівня «поганого» холестерину, який закупорює артерії. Однак фахівці з фітнесу нагадують, що йога має лише доповнювати, а не повністю замінювати інші інтенсивні види фізичної активності чи призначене лікарями медикаментозне лікування.

