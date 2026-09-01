Альцгеймер починається раніше: вчені назвали критичний вік змін у мозку

Коли починається хвороба Альцгеймера / © nature.com

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Більшість із нас звикла пов’язувати хворобу Альцгеймера із забудькуватістю. Коли людина систематично пропускає зустрічі, втрачає нитку розмови, по кілька разів ставить одні й ті самі запитання чи плутається у щоденних рутинних справах, зазвичай виникає підозра на деменцію.

Утім, на той момент, коли ці симптоми стають очевидними для оточення, патологічні процеси в головному мозку тривають вже не один рік.

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Про це пише Egészség Kalauz.

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Хвороба Альцгеймера починається задовго до перших проблем із пам’яттю

Медицина знала про існування цього прихованого періоду й раніше. Проте нове дослідження, оприлюднене у квітні 2026 року, поставило точніше завдання: з’ясувати, у якому саме віці біологічні зміни, пов’язані з хворобою Альцгеймера, починають прискорюватися найпомітніше.

Проаналізувавши дані 2082 учасників, науковці спиралися на комплексний підхід: вони зіставили результати аналізів крові на біомаркери, дані томографії головного мозку та показники тестування когнітивних здібностей.

Один з авторів дослідження, Мінчжао Ху, зазначив, що за отриманими даними чимало ключових зрушень стають вираженішими у проміжку з кінця шостого до початку восьмого десятка років.

Дослідники наголошують, що йдеться не про раптовий «старт» хвороби в один конкретний день, а про послідовний ланцюжок біологічних реакцій, у якому чітко вимальовуються два критичні часові вікна.

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Перші приховані зрушення виявили у когнітивних тестах — темпи їх зниження починали зростати наприкінці п’ятидесятирічного віку.

Утім, це статистичне прискорення не означає, що кожна людина у 58 чи 59 років одразу стикається з побутовими провалами в пам’яті. Повсякденна забудькуватість сама по собі не є синонімом Альцгеймера.

З віком швидкість обробки інформації природно сповільнюється, а погіршення концентрації часто спричиняють банальний стрес, брак сну, тривожність, проблеми з щитоподібною залозою чи прийом певних ліків.

Наступний переломний момент фіксують на початку сьомого десятка. Саме тоді прискорюється накопичення амілоїду-бета — білка, фрагменти якого злипаються й утворюють у тканинах мозку так звані амілоїдні бляшки.

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Слідом за амілоїдом у гру вступає інший важливий білок — тау. У здоровому організмі він підтримує внутрішню структуру нервових клітин, проте при патології деформується у сплутані клубки, і руйнує нейрони зсередини.

Згідно з дослідженням, у період від кінця 60-х до початку 70-х років зміни біомаркерів, пов’язаних із тау-патологією та пошкодженням нейронів, стають особливо вираженими.

Саме в цьому віковому діапазоні — приблизно між 68 та 72 роками — спостерігалося стрімке зростання показників таких ключових біомаркерів у крові, як GFAP, NfL та p-tau. Паралельно прискорювався й процес атрофії тканин мозку, зокрема у зонах, що відповідають за збереження та відтворення спогадів.

Преклінічна фаза: чому це важливо для медицини

Симптомний період захворювання — це не початок руйнівного процесу, а лише його пізня стадія. Так звана преклінічна (безсимптомна) фаза може тривати роками або навіть десятиліттями, поки людина почувається повністю здоровою.

Співавтор дослідження Джонатан Графф-Радфорд підкреслює, що одне з головних питань для майбутнього масового скринінгу — це саме правильний вибір часу. Якщо проводити обстеження занадто рано, коли біомаркери ще не демонструють суттєвих зрушень, це не дасть жодної корисної інформації.

Сьогодні хвороба Альцгеймера залишається невиліковною, проте терапія, яка існує, може уповільнити її перебіг. Втручання на етапі, коли більшість нейронів уже загинула, має низьку ефективність.

Тож дослідники намагаються якомога точніше визначити, у скільки років необхідне втручання, аби ліки подіяли максимально ефективно.

Вчені застерігають від передчасних висновків: отримані дані не є закликом до людей у віці 68–72 років терміново йти на скринінг. Це лише усереднені показники групи людей, яка погодилася на дослідження. На розвиток хвороби Альцгеймера має вплив складний комплекс генетичних чинників, способу життя та довкілля. Тож у кожного ризики можуть бути доволі різними.

Що пити, щоб захистити мозок від старіння та хвороби Альцгеймера

Нагадаємо, науковці довели, що регулярне вживання зеленого чаю підтримує когнітивні функції та знижує ризик розвитку деменції і хвороби Альцгеймера. Головна причина такої користі — наявність катехінів та антиоксидантів, які захищають нейрони від окиснювального стресу та запалень, що спричиняють старіння мозку.

Крім того, напій покращує кровотік, забезпечуючи мозок киснем і поживними речовинами, та стимулює нейропластичність — здатність формувати нові зв’язки між нейронами для збереження пам’яті й уваги до старості. Наявна в чаї амінокислота L-теанін також знижує рівень стресу, одночасно підвищуючи концентрацію та продуктивність.

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