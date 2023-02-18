Американець після терапії проти раку заговорив з несподіваним акцентом

Дослідники стверджують, що у деяких онкохворих розвивається розлад, який називають синдромом іноземного акценту.

У чоловіка в США, у якого діагностували рак простати, розвинувся неконтрольований ірландський акцент, хоча його родина не походить з Ірландії.

Про це повідомляє Sky News з посиланням на дослідження, опубліковане в British Medical Journal (BMJ).

50-річний чоловік отримував звичайну терапію для пацієнтів із метастатичним гормоночутливим раком простати.

У звіті зазначається, що після проходження візуалізації у чоловіка не було “відхилень від неврологічного обстеження”. Однак зображення виявили прогресування раку простати.

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Дослідники виявили, що незважаючи на хіміотерапію, рак пацієнта прогресував, що призвело до мультифокальної пухлини головного мозку та паранеопластичного неврологічнонр розладу, який супроводжується так званим синдромом іноземного акценту (FAS).

Пацієнт, випадок якого описаний, перебував на пізній стадії раку, що призвело до його смерті.

Загалом у звіті проаналізовано 49 пацієнтів з Великобританії, Північної Америки та Австралії, які повідомляли про синдромом іноземного акценту.

Нагадаємо, дослідники з Технологічного університету Чалмерса у Швеції розробили простий неінвазивний тест, який, як свідчать результати дослідження, може точно виявити 14 різних типів раку I стадії.

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