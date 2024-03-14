Аналіз крові може виявити ваш біологічний вік і передбачити ризик захворювання – вчені

Дослідники розробили тест на "індекс метаболізму здорового старіння", який показав 68% точності у визначенні біологічного віку.

Результати нового дослідження, яке здійснила команда з Університету Піттсбурга, свідчать, що деякі маркери у крові пов’язані зі старінням.

Про це пише Science Alert.

Вчені припускають, що дослідження може допомогти в лікуванні різних хвороб, які виникають з віком.

За їхніми словами, надалі їхні результати допоможуть у визначенні біологічного віку людини за аналізом крові.

Фахівці нагадують, що фактичний вік – це кількість років, що прожила людина, тоді як біологічний вік – умовна назва для показника того, наскільки "зносилися" клітини тіла.

Знання цього віку може допомогти визначити ризик захворювань, підібрати лікування та краще зрозуміти, з якою швидкістю старішає організм.

"Уявіть собі двох людей у віці 65 років. Один їздить на роботу на велосипеді, вихідниvb катається на лижах, а інший не може піднятися сходами.

Вони мають однаковий хронологічний вік, але дуже різний біологічний", – каже вчений Адіті Гуркар.

Що показав екперимент

Щоб зрозуміти, чому так стається, дослідники провели експеримент із залученням 196 літніх людей, яких розділили на дві групи.

До першої групи увійшли здорові люди у віці старше 75 років. До другої – люди у віці 65-75 років, які почувалися гірше.

Люди з першої групи могли підніматися сходами або ходити протягом 15 хвилин без відпочинку, а іншим потрібні були перерви.

Надалі фахівці виявили й дослідили відмінності між цими людьми на молекулярному рівні. Зокрема, вони шукали різні метаболіти – невеликі молекули, що залишаються після біологічних процесів в організмі.

Вчені виявили 25 метаболітів, які показали значні відмінності між здоровими людьми та людьми, які швидко старіють.

Цю групу молекул назвали індексом метаболізму здорового старіння (HAM). Команда також визначила три метаболіти, які виявилися особливо важливими в процесі біологічного старіння.

"Ми вирішили розглянути метаболіти, тому що вони змінюються в реальному часі, відображаючи стан нашого здоров'я та самопочуття, і ми можемо впливати на них через наш спосіб життя, дієту й навколишнє середовище", – каже автор дослідження Адіті Гуркар.

У тестах на окремій групі індекс HAM показав 68% точності у визначенні біологічного віку. За допомогою подальших досліджень вчені сподіваються розробити аналіз крові для визначення біологічного віку.

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