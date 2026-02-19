Анемія, втрата пам’яті та депресія: цим загрожує нестача одного вітаміну в організмі

Вітаміни / © unsplash.com

Реклама

Здоров’я у похилому віці безпосередньо залежить від балансу мікроелементів в організмі. Ірландські вчені зробили важливе відкриття: дефіцит лише одного вітаміну здатен кардинально погіршити якість життя пенсіонерів, подвоюючи ймовірність розвитку важкої депресії.

Про це пише medicina.ua.

Якщо людина не отримує цієї речовини в достатній кількості з їжею або спеціальними добавками, запускається ланцюгова реакція, яка призводить до низки неприємних симптомів та серйозних хронічних хвороб.

Реклама

В чому критична роль вітаміну

Головним фігурантом дослідження став вітамін B12. Цей елемент відіграє фундаментальну роль у життєдіяльності людського організму. Він є незамінним для правильного формування еритроцитів (червоних кров’яних тілець), безперебійної роботи центральної нервової системи та синтезу ДНК.

Згідно з висновками ірландських науковців, якщо нестачу вітаміну В12 не діагностувати та не лікувати протягом 4 років, ризик розвитку клінічної депресії у людей похилого віку стрімко зростає на 51%.

Нестача вітаміну B12 маскується під загальні ознаки старіння, через що проблему часто ігнорують. До перших тривожних симптомів належать:

хронічна втома та загальна слабкість;

розлади травлення;

стрімка втрата апетиту та безпричинне зниження ваги.

Згодом неврологічні проблеми поглиблюються: у пацієнтів спостерігається просторова дезорієнтація та суттєве погіршення пам’яті, що в критичних станах може прогресувати аж до деменції.

Реклама

Найнебезпечнішим фізіологічним наслідком нестачі B12 є розвиток анемії. Вона часто виникає на тлі комплексного дефіциту інших вітамінів групи В, включаючи фолієву кислоту. Лікарі наголошують, що заповнювати нестачу цих речовин потрібно на ранніх стадіях, щоб уникнути незворотних патологічних змін у мозку та нервових тканинах.

Чому пенсіонери в зоні найвищого ризику

Дослідники акцентують увагу на тому, що люди похилого віку є особливо вразливими до дефіциту вітаміну B12. Причина криється у фізіологічних змінах травної системи.

З віком шлунок людини синтезує значно менше соляної кислоти. Саме ця кислота є критично необхідною для розщеплення білків та вивільнення вітаміну В12 з їжі, що робить його подальше засвоєння в кишківнику майже неможливим без медикаментозної підтримки або зміни раціону.

Нагадаємо, фахівці розповіли, як можна знизити рівень холестерину у крові за допомогою правильно підібраного раціону.