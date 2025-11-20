- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 31
- Час на прочитання
- 3 хв
АНЕСТЕЗІОЛОГ ЯК СТРАТЕГ ОПЕРАЦІЇ: ЯК УКРАЇНСЬКА ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ ПІДХОДИТЬ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ Партнерський Матеріал
У світі пластичної хірургії все частіше говорять про технології, стандарти й мультидисциплінарні команди. І хоча увага зазвичай зосереджена на хірургах, реальна безпека операції починається з іншого фахівця — анестезіолога.
Сучасна анестезіологія — це не про “ввести наркоз”. Це окрема високотехнологічна галузь, яка за останні 20 років стала однією з найбезпечніших у медицині. За даними ESAIC та ASA, ризик серйозних ускладнень під час планових операцій у здорових пацієнтів сьогодні — менший за 1 випадок на 200 000.
Особливо цікаво, що Україна активно включається у цю міжнародну еволюцію. Нові стандарти, апарати, протоколи та підготовка лікарів — усе це формує вітчизняну медицину нового рівня.
Передопераційний аналіз: підхід, який відповідає міжнародним протоколам
У провідних центрах Європи анестезіолог працює за принципом: «Оцінити — передбачити — запобігти».
Саме так працює Станіслав Зайченко, анестезіолог клініки Lita Plus.
«Анестезія — це не початок операції, а її фундамент. Ми оцінюємо пацієнта за стандартами, які прийняті у Європейській асоціації анестезіологів: анамнез, кардіоризики, дихання, коагуляція, навіть психологічна готовність», — пояснює він.
Перед операцією проводиться набір досліджень, який відповідає рекомендаціям NICE (UK) та ASA (USA):
клінічний аналіз крові,
аналізи на згортання,
ЕКГ,
біохімія,
оцінка супутніх хвороб,
стратифікація ризиків.
Цей підхід дозволяє передбачити та уникнути більшості можливих ускладнень.
Анестезіолог як “пілот операції”: контроль за життєвими функціями на рівні світових стандартів
Під час операції хірург працює з тканинами, а анестезіолог — з усією фізіологією пацієнта.
У світі це називається “real-time physiological management”, і в Україні цей підхід активно впроваджується.
Станіслав Зайченко пояснює:
«Під час операції я контролюю буквально кожен параметр: дихання, глибину анестезії, гемодинаміку, температуру, реакції на стрес. Це постійна робота — не хвилинами, а секундами».
У Lita Plus використовується апаратура рівня провідних європейських клінік:
Dräger Primus — золотий стандарт анестезіологічних станцій;
BIS-моніторинг — контроль глибини сну, який мінімізує ризик пробудження або передозування;
моніторинг вентиляції на рівні NICE.
Так працює операційна у Німеччині, і так само працюють у клініці Lita Plus.
Командна хірургія: західний стандарт, який формує результати
Сучасна хірургія рухається від моделі “зіркових хірургів” до командних операцій, де кожен спеціаліст відповідає за свій критичний сегмент.
Роль анестезіолога тут — ключова.
«Я створюю умови, у яких хірург може працювати максимально точно: стабільний тиск, контрольована вентиляція, оптимальна релаксація. Це не просто комфорт — це якість майбутнього результату», — каже Зайченко.
Це саме той підхід, який прийнятий у великих медичних центрах: Mayo Clinic, Charité, Cleveland Clinic.
Пробудження та післяопераційний контроль — важливіше, ніж пацієнт думає
У світових гайдлайнах анестезіолог відповідає не лише за наркоз, а й за:
протокол пробудження,
контроль післяопераційного болю,
профілактику нудоти, блювання, ознобу,
стабілізацію гемодинаміки,
ранній моніторинг у постнаркозній палаті.
«Пробудження — це окрема медична наука. Це процес, який потребує такої ж уваги, як сама операція», — наголошує анестезіолог клініки Lita Plus.
Україна в контексті світових трендів анестезіології
Є кілька глобальних тенденцій, які стають нормою і в Україні і активно практикуються і Lita Plus:
Перехід на препарати з короткою дією - має менший вплив на організм, швидше відновлення;
Впровадження апаратів нового покоління - Dräger, GE, Mindray, що є рівнем Західної Європи;
Мультидисциплінарні операційні бригади - хірург + анестезіолог + асистенти + постопераційна команда;
Стандартизація протоколів ERAS - сучасний підхід, який зменшує стрес для організму та скорочує реабілітацію.
Україна, попри виклики, стрімко наближається до цих стандартів, а іноді навіть випереджає — завдяки концентрації сильних команд, сучасному обладнанню та високій культурі відповідальності.
Роль анестезіолога ключова - не “тінь хірурга” і не просто “технічна роль”. Це фахівець, який, прогнозує та нівелює ризики, забезпечує безпечні умови для роботи хірурга, контролює найкритичніші функції організму, відповідає за комфорт і безпеку пацієнта, підтримує стандарти, які прийняті у світовій практиці.
І саме такий підхід формує нову епоху пластичної хірургії в Україні, де технології, етика і безпека йдуть поруч.