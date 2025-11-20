АНЕСТЕЗІОЛОГ ЯК СТРАТЕГ ОПЕРАЦІЇ: ЯК УКРАЇНСЬКА ПЛАСТИЧНА ХІРУРГІЯ ПІДХОДИТЬ ДО СВІТОВИХ СТАНДАРТІВ БЕЗПЕКИ

Реклама

Сучасна анестезіологія — це не про “ввести наркоз”. Це окрема високотехнологічна галузь, яка за останні 20 років стала однією з найбезпечніших у медицині. За даними ESAIC та ASA, ризик серйозних ускладнень під час планових операцій у здорових пацієнтів сьогодні — менший за 1 випадок на 200 000.

Особливо цікаво, що Україна активно включається у цю міжнародну еволюцію. Нові стандарти, апарати, протоколи та підготовка лікарів — усе це формує вітчизняну медицину нового рівня.

Передопераційний аналіз: підхід, який відповідає міжнародним протоколам

У провідних центрах Європи анестезіолог працює за принципом: «Оцінити — передбачити — запобігти».

Саме так працює Станіслав Зайченко, анестезіолог клініки Lita Plus.

«Анестезія — це не початок операції, а її фундамент. Ми оцінюємо пацієнта за стандартами, які прийняті у Європейській асоціації анестезіологів: анамнез, кардіоризики, дихання, коагуляція, навіть психологічна готовність», — пояснює він.

Перед операцією проводиться набір досліджень, який відповідає рекомендаціям NICE (UK) та ASA (USA):

клінічний аналіз крові,

аналізи на згортання,

ЕКГ,

біохімія,

оцінка супутніх хвороб,

стратифікація ризиків.

Цей підхід дозволяє передбачити та уникнути більшості можливих ускладнень.

Анестезіолог як “пілот операції”: контроль за життєвими функціями на рівні світових стандартів

Під час операції хірург працює з тканинами, а анестезіолог — з усією фізіологією пацієнта.

У світі це називається “real-time physiological management”, і в Україні цей підхід активно впроваджується.

Станіслав Зайченко пояснює:

«Під час операції я контролюю буквально кожен параметр: дихання, глибину анестезії, гемодинаміку, температуру, реакції на стрес. Це постійна робота — не хвилинами, а секундами».

У Lita Plus використовується апаратура рівня провідних європейських клінік:

Dräger Primus — золотий стандарт анестезіологічних станцій;

BIS-моніторинг — контроль глибини сну, який мінімізує ризик пробудження або передозування;

моніторинг вентиляції на рівні NICE.

Так працює операційна у Німеччині, і так само працюють у клініці Lita Plus.

Командна хірургія: західний стандарт, який формує результати

Сучасна хірургія рухається від моделі “зіркових хірургів” до командних операцій, де кожен спеціаліст відповідає за свій критичний сегмент.

Роль анестезіолога тут — ключова.

«Я створюю умови, у яких хірург може працювати максимально точно: стабільний тиск, контрольована вентиляція, оптимальна релаксація. Це не просто комфорт — це якість майбутнього результату», — каже Зайченко.

Це саме той підхід, який прийнятий у великих медичних центрах: Mayo Clinic, Charité, Cleveland Clinic.

Пробудження та післяопераційний контроль — важливіше, ніж пацієнт думає

У світових гайдлайнах анестезіолог відповідає не лише за наркоз, а й за:

протокол пробудження,

контроль післяопераційного болю,

профілактику нудоти, блювання, ознобу,

стабілізацію гемодинаміки,

ранній моніторинг у постнаркозній палаті.

«Пробудження — це окрема медична наука. Це процес, який потребує такої ж уваги, як сама операція», — наголошує анестезіолог клініки Lita Plus.

Україна в контексті світових трендів анестезіології

Є кілька глобальних тенденцій, які стають нормою і в Україні і активно практикуються і Lita Plus:

Перехід на препарати з короткою дією - має менший вплив на організм, швидше відновлення;

Впровадження апаратів нового покоління - Dräger, GE, Mindray, що є рівнем Західної Європи;

Мультидисциплінарні операційні бригади - хірург + анестезіолог + асистенти + постопераційна команда;

Стандартизація протоколів ERAS - сучасний підхід, який зменшує стрес для організму та скорочує реабілітацію.

Україна, попри виклики, стрімко наближається до цих стандартів, а іноді навіть випереджає — завдяки концентрації сильних команд, сучасному обладнанню та високій культурі відповідальності.

Роль анестезіолога ключова - не “тінь хірурга” і не просто “технічна роль”. Це фахівець, який, прогнозує та нівелює ризики, забезпечує безпечні умови для роботи хірурга, контролює найкритичніші функції організму, відповідає за комфорт і безпеку пацієнта, підтримує стандарти, які прийняті у світовій практиці.

І саме такий підхід формує нову епоху пластичної хірургії в Україні, де технології, етика і безпека йдуть поруч.