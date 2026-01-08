Ангіна: як починається небезпечна хвороба та головні симптоми

Ангіна — це гостре інфекційне захворювання / © pixabay.com

Реклама

Ангіна (гострий тонзиліт) — це інфекційне захворювання, коли запалюються піднебінні мигдалини.

Залежно від збудника розрізняють вірусну ангіну і бактеріальну ангіну:

За вірусної форми запалення викликають аденовіруси, вірус Коксакі та інші респіраторні збудники.

За бактеріальної — найчастіше стрептококи групи А, рідше — стафілококи.

За статистикою, щорічно на ангіну хворіє до 10% населення, а ангіна у дітей зустрічається вп’ятеро частіше, ніж у дорослих.

Основні ознаки ангіни

Біль у горлі Підвищення температури Наліт на мигдалинах Збільшення лімфовузлів Загальна слабкість і нездужання Головний біль Неприємний запах з рота. Це може бути пов’язано із наявністю патогенних мікроорганізмів у глотці

Причини виникнення ангіни

Особливу увагу слід приділити факторам, які можуть спричинити виникнення ангіни:

Реклама

Бактеріальна інфекція

Вірусна інфекція

Збудники дифтерії

Віруси Епштейна-Барра та цитомегаловіруси

Віруси Герпесу

Абиофільні бактерії

Зараження грибками

Загострення хронічних захворювань

Контакт з хворою особою

Раніше ми писали про те, чому в роті з’являється присмак металу.