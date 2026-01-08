- Дата публікації
-
- Категорія
- Здоров’я
- Кількість переглядів
- 92
- Час на прочитання
- 1 хв
Ангіна: як починається небезпечна хвороба та головні симптоми
Ангіна, або гострий тонзиліт, є однією з найбільш поширених і неприємних інфекційних хвороб верхніх дихальних шляхів. Це захворювання часто спричиняє незручності, дискомфорт та болісні симптоми.
Ангіна (гострий тонзиліт) — це інфекційне захворювання, коли запалюються піднебінні мигдалини.
Залежно від збудника розрізняють вірусну ангіну і бактеріальну ангіну:
За вірусної форми запалення викликають аденовіруси, вірус Коксакі та інші респіраторні збудники.
За бактеріальної — найчастіше стрептококи групи А, рідше — стафілококи.
За статистикою, щорічно на ангіну хворіє до 10% населення, а ангіна у дітей зустрічається вп’ятеро частіше, ніж у дорослих.
Основні ознаки ангіни
Біль у горлі
Підвищення температури
Наліт на мигдалинах
Збільшення лімфовузлів
Загальна слабкість і нездужання
Головний біль
Неприємний запах з рота. Це може бути пов’язано із наявністю патогенних мікроорганізмів у глотці
Причини виникнення ангіни
Особливу увагу слід приділити факторам, які можуть спричинити виникнення ангіни:
Бактеріальна інфекція
Вірусна інфекція
Збудники дифтерії
Віруси Епштейна-Барра та цитомегаловіруси
Віруси Герпесу
Абиофільні бактерії
Зараження грибками
Загострення хронічних захворювань
Контакт з хворою особою
Раніше ми писали про те, чому в роті з’являється присмак металу.