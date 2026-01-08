ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Здоров’я
Кількість переглядів
92
Час на прочитання
1 хв

Ангіна: як починається небезпечна хвороба та головні симптоми

Ангіна, або гострий тонзиліт, є однією з найбільш поширених і неприємних інфекційних хвороб верхніх дихальних шляхів. Це захворювання часто спричиняє незручності, дискомфорт та болісні симптоми.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
Ангіна — це гостре інфекційне захворювання

Ангіна — це гостре інфекційне захворювання / © pixabay.com

Ангіна (гострий тонзиліт) — це інфекційне захворювання, коли запалюються піднебінні мигдалини.

Залежно від збудника розрізняють вірусну ангіну і бактеріальну ангіну:

  • За вірусної форми запалення викликають аденовіруси, вірус Коксакі та інші респіраторні збудники.

  • За бактеріальної — найчастіше стрептококи групи А, рідше — стафілококи.

За статистикою, щорічно на ангіну хворіє до 10% населення, а ангіна у дітей зустрічається вп’ятеро частіше, ніж у дорослих.

Основні ознаки ангіни

  1. Біль у горлі

  2. Підвищення температури

  3. Наліт на мигдалинах

  4. Збільшення лімфовузлів

  5. Загальна слабкість і нездужання

  6. Головний біль

  7. Неприємний запах з рота. Це може бути пов’язано із наявністю патогенних мікроорганізмів у глотці

Причини виникнення ангіни

Особливу увагу слід приділити факторам, які можуть спричинити виникнення ангіни:

  • Бактеріальна інфекція

  • Вірусна інфекція

  • Збудники дифтерії

  • Віруси Епштейна-Барра та цитомегаловіруси

  • Віруси Герпесу

  • Абиофільні бактерії

  • Зараження грибками

  • Загострення хронічних захворювань

  • Контакт з хворою особою

Раніше ми писали про те, чому в роті з’являється присмак металу.

Дата публікації
Кількість переглядів
92
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie