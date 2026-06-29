Аномальна спека б’є по психіці: як високі температури загострюють тривожність і депресію

Аномальна спека б’є по психіці / © Associated Press

Реклама

Аномальна спека шкодить не лише фізичному самопочуттю, а й психологічному. Особливу небезпеку високі температури мають для тих, хто приймає антидепресанти.

Про це пише metro.co.uk.

Прихований вплив спеки на психіку: що варто знати

Україна, Європа та Велика Британія переживають аномальну спеку. Стовпчики термометрів стрімко наближаються до позначки +40 °C. Окрім фізичного навантаження, екстремальні температури мають сильний вплив на психіку. Про цю проблему вкрай мало говорять.

Реклама

Жителі Великої Британії почали ділитися у соцмережах своїм досвідом: вони скаржаться на погіршення ментального стану через спеку. Багато хто зізнається, що відчуває сильний страх, тривогу та почувається «ніби у клітці», а деякі користувачі повідомляють про збільшення випадків панічних атак.

Консультантка Британської асоціації консультування та психотерапії Л. Дж. Джонс підтверджує, що такі скарги є дуже поширеними серед її пацієнтів.

«Хвиля спеки може суттєво вплинути на психічне здоров’я. Багато людей повідомляють про відчуття більшої тривоги, дратівливості, перевантаженості або емоційного та фізичного виснаження в періоди сильної спеки», — каже Джонс.

Фахівчиня додає, що для людей, які вже страждають на тривожні розлади, депресію, панічні симптоми, тривогу чи сенсорну чутливість, спека може посилювати симптоми та виклики діагнозів.

Реклама

Серед того, що під час спеки люди описують найчастіше, також є відчуття замкненості або обмеженості.

Фахівці пояснюють таку реакцію додатковим стресом для організму. Спека прискорює серцебиття, порушує сон та викликає зневоднення, що активує ті самі тілесні відчуття, які супроводжують тривожні розлади. Через тривалий фізичний дискомфорт та недосипання емоційна стійкість людини знижується.

Додатковим фактором стресу є відчуття втрати контролю: люди хвилюються за власне здоров’я, стан уразливих родичів та домашніх улюбленців. Особливо важко людям, які раніше не стикалися з високими температурами.

Що робити людям із депресією під час спеки

Окрему групу ризику становлять пацієнти, які приймають селективні інгібітори зворотного захоплення серотоніну для лікування тривожності, депресії чи панічних розладів. Ці препарати мають маловідомий побічний ефект — непереносимість спеки.

Реклама

Вони порушують терморегуляцію організму, підвищують ризик теплового виснаження, особливо в таких задушливих місцях, як метро тощо.

Людей, які вживають антидепресанти, закликають не перегріватися у спеку, не перебувати на вулиці вдень та уникати задушливих приміщень. Проконсультуйтеся з лікарем, який призначив вам антидепресанти, на випадок того, як можна екстрено покращувати свій стан.

Пийте достатньо води, охолоджуйте приміщення, в яких перебуваєте, вчасно харчуйтеся та не забувайте про якісний сон. Продовжуйте займатися тим, що підтримує ваше психічне здоров’я. Пам’ятайте, що спека мине.

Якщо ваша тривога через спеку стає дискомфортною, зверніться до психолога чи психотерапевта по допомогу.

Реклама

Як спека впливає на серце

Нагадаємо, що літня спека є серйозним стресом для серцево-судинної системи. Щоб захистити організм від перегріву, судини розширюються, а серце починає працювати у посиленому режимі. Артеріальний тиск зазвичай падає.

Такі зміни можуть викликати тахікардію, гіпотензію, слабкість та запаморочення, а додаткові фізичні навантаження лише наближають серце до пікових показників.

Організм сигналізує про перевантаження, зневоднення чи теплове виснаження такими симптомами, як головний біль, задишка, судоми, нудота або порушення ритму серця. Особливу небезпеку спека становить для людей із серцево-судинними, респіраторними та нирковими захворюваннями, розсіяним склерозом, надмірною вагою, а також для тих, хто приймає діуретики чи ліки проти тиску.

Щоб підтримати серце під час високих температур, фахівці радять уникати перебування на вулиці в пікові години, регулярно відпочивати в тіні або прохолоді, пити достатньо води та носити легкий вільний одяг.

Реклама

Новини партнерів