Антибактеріальне чи звичайне: яким милом краще мити руки в сезон вірусів та грипу

Чому не можна часто користуватися антибактеріальним милом: пояснення науковців.

Щоб менше хворіти у холодну пору року, краще мити руки звичайним милом. Таку рекомендацію дають науковці та лікарі. Розповідаємо, чому не варто часто мити руки антибактеріальним милом.

Яким милом краще мити руки щодня

Якщо вірити рекламі, то антибактеріальне мило значно ефективніше і вбиває мікроби на 24 години. Хоча науковці розвінчують цей міф і рекомендують кожного дня мити руки звичайним милом. Бо, якщо постійно користуватися антисептичним, разом зі шкідливими мікробами гинуть корисні мікроорганізми, які забезпечують шкірі імунітет.

Звичайне мило так само ефективно вбиває віруси та бактерії, якщо мити ним руки правильно. І не завдає жодної шкоди імунній системі шкіри. Антибактеріальне мило, навпаки, може спричинити стійкість організму до антибіотиків, що лікують вірусні захворювання.

Як правильно мити руки: рекомендації ВООЗ

Руки треба мити водою з використанням звичайного мила.

Добре намилити і потерти руки упродовж тридцяти секунд.

Особливу увагу варто приділяти ділянкам між пальцями, зовнішній поверхні та кінчикам пальців.

Потім необхідно добре змити мило і витерти рушником, бажано паперовим.

Якщо ви миєте руки в громадському місці, то тим же рушником треба закрутити кран, не торкаючись його чистими руками.

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