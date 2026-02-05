Антибіотиками не можна вилікувати все: п’ять фактів про ліки

Пігулки / © pixabay.com

Існує чимало поширених міфів про ліки та лікування, які, на жаль, можуть мати серйозні наслідки.

Міністерство охорони здоров’я України наводить п’ять важливих фактів, які має знати кожен, хто турбується про своє здоров’я.

Антибіотики не лікують все

Вони ефективні лише проти бактеріальних інфекцій, але безсилі проти вірусів, таких як COVID-19 чи грип.

Антибіотики ― це група речовин, які діють на бактерії. Вони належать до протимікробних препаратів і можуть бути різними за хімічним складом і походженням. Антибіотики бувають двох видів: бактерицидні і бактеріостатичні. Перші — вбивають бактерії, другі — просто стримують їхнє розмноження, щоб організм міг сам із ними боротися.

Не вживайте ліки після закінчення терміну придатності

З часом хімічний склад ліків може змінюватися, що призводить до зниження або втрати їхньої ефективності. До того ж старі ліки можуть стати небезпечними для здоров’я.

Не всі таблетки можна ділити

Ділити таблетки можна тільки в тому разі, якщо вони мають спеціальну лінію для поділу. Якщо такої лінії немає, робити це без консультації з лікарем небезпечно, оскільки це може бути, наприклад, таблетка з покриттям для захисту шлунка.

Не припиняйте призначене лікування, навіть якщо почуваєтеся краще

Передчасне припинення приймання, наприклад, антибіотиків, може призвести до того, що мікроорганізми не загинуть, а адаптуються до ліків і стануть стійкими до їхньої дії. Якщо ви почуваєтесь краще, зверніться до лікаря для коригування дози.

Ліки, які допомогли комусь іншому, не обов’язково підійдуть вам

Багато хвороб мають схожі симптоми. Навіть якщо ваші симптоми здаються подібними до чиїхось, ваша хвороба може бути іншою. Лише лікар зможе точно визначити діагноз і призначити правильне лікування.

Нагадаємо, дослідники з клініки при медичному університеті Чунціна виявили, що надмірне та часте застосування антибіотиків може підвищувати ризик тривожних розладів та порушень настрою.