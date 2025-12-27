Апельсиновий сік без міфів: чи підходить він для щоденного раціону

Апельсиновий сік / © Unsplash

Чи варто пити 100% апельсиновий сік щодня — питання, яке дедалі частіше порушують дієтологи. Попри «натуральність», цей напій має свої обмеження і не може повністю замінити цілі фрукти.

Про це повідомило видання Verywellhealth.

Фахівці з харчування пояснюють: апельсиновий сік, навіть 100% натуральний, не варто вживати щодня у великих кількостях. Напій містить значну дозу природних цукрів і майже не має клітковини, яка допомагає стримувати різкі коливання рівня глюкози в крові. Експерти наголошують — цілі апельсини дають більше користі, оскільки забезпечують організм клітковиною та сприяють тривалішому відчуттю ситості.

Раніше FDA запропонувало знизити мінімальний вміст цукру в пастеризованому апельсиновому соку — показник Брікса планують зменшити з 10,5% до 10%. За словами регулятора, це не вплине ані на смак, ані на харчову цінність напою. Втім навіть із трохи меншим вмістом цукру сік не вважають оптимальним варіантом для щоденного вживання.

Фахівці пояснюють: організм засвоює натуральні цукри з соку так само, як і додані. Для прикладу, склянка 100% апельсинового соку (225 мл) містить понад 20 г цукру та близько 112 калорій. Для порівняння, цілий апельсин має майже вдвічі менше цукру та близько 3 г клітковини, що робить його ситнішим і стабільнішим для рівня цукру в крові.

Водночас апельсиновий сік не прирівнюють до солодких газованих напоїв. Він містить вітамін C, калій, фолат, флавоноїди з антиоксидантними властивостями, а деякі варіанти додатково збагачують кальцієм і вітаміном D. Саме тому дієтологи не закликають повністю відмовлятися від соку.

Висновок простий: цілі фрукти залишаються кращим вибором для щоденного раціону, а 100% апельсиновий сік можна пити час від часу й невеликими порціями. Як кажуть експерти, це радше приємне доповнення, а не напій «на кожен день».

