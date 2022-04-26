Аптечка переселенця: лікарка надала список препаратів для всієї сім'ї

В умовах війни, обстрілів мирного населення дуже важливо зібрати аптечку для малих і дорослих членів родини.

Що покласти до аптечки, якщо попереду у вас тривала дорога?

Дитяча лікарка Лідія Бабич надає перелік препаратів для дорослих і малих, кому довелося виїхати з рідної домівки.

У переліку немає нічого зайвого: все найнеобхідніше, на всі випадки життя.

Дитяча лікарка Лідія Бабич

Жарознижувальний засіб ("Парацетамол", "Нурофен");

антигістамінний засіб ("Алерзин", "Зодак", "Едем", "Еріус"). Сироп, таблетки чи краплі залежно від віку;

сольовий розчин для носу;

судинозвужуваьні краплі для носу (0,01% "Називін", "Отривін", "Фармазолін"). Для дітей старше 1 року 0,025%;

засіб для відпоювання під час блювання ("БіоГая ОРС", "Хумана електроліт", "Регідрон", "Іоніка");

"Юнорм" - сироп від блювання чи "Осетрон" в ампулах, "Сусприм сироп". Дозування за дієвою речовиною 0,15мг/кг;

антисептик для рук;

"Тобрекс" (або "Флоксал", левоміцетинові краплі) - очні краплі;

"Мупіроцин мазь" або інша мазь з антибіотиком

"Ацикловір" в таблетках на випадок герпетичного гінгівостоматиту;

"Амоксицилін" у суспензії 500мг/5мл. Це максимально концентрований амоксицилін, щоб вистачило на курс 10-14 днів. Можливо, беріть два флакони;

"Зінат" або "Цефодокс" на випадок інфекції сечовивідних шляхів;

"Дексаметазон" в ампулах (у разі гострого стенозувального ларинготрахеїту разова доза для невідкладної допомоги 0,15 мг на кг маси. В 1 мл розчину = 4мг);

шприци 2.0 і 5.0;

лосьйон з каламіном у разі сонячних опіків;

репелент;

крем від сонця;

емолієнт;

регулярні ліки, якщо дитині призначено курс лікування чи базисну терапію;

"Смекту";

перев'язувальні матеріали;

аспіратор для слизу з носа (якщо малятко не вміє сякатися).

До цього комплекту не надається інструкція з самолікування на всі можливі випадки.

На новому місці визначіть маршрут: куди звернутися у випадку гострого захворювання чи травми.

"Не купуйте: противірусні препарати, гомеопатію, пробіотики, імуностимулятори, ноотропи, гепатопротектори, інтерферони в ніс і в дупу, відхаркувальні стропи, магнеВ6 - не витрачайте гроші дарма", - додала Лідія Бабич.

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