Аптечка переселенця: лікарка надала список препаратів для всієї сім'ї

В умовах війни, обстрілів мирного населення дуже важливо зібрати аптечку для малих і дорослих членів родини.
Що покласти до аптечки, якщо попереду у вас тривала дорога?
Дитяча лікарка Лідія Бабич надає перелік препаратів для дорослих і малих, кому довелося виїхати з рідної домівки.
У переліку немає нічого зайвого: все найнеобхідніше, на всі випадки життя.
- Жарознижувальний засіб ("Парацетамол", "Нурофен");
- антигістамінний засіб ("Алерзин", "Зодак", "Едем", "Еріус"). Сироп, таблетки чи краплі залежно від віку;
- сольовий розчин для носу;
- судинозвужуваьні краплі для носу (0,01% "Називін", "Отривін", "Фармазолін"). Для дітей старше 1 року 0,025%;
- засіб для відпоювання під час блювання ("БіоГая ОРС", "Хумана електроліт", "Регідрон", "Іоніка");
- "Юнорм" - сироп від блювання чи "Осетрон" в ампулах, "Сусприм сироп". Дозування за дієвою речовиною 0,15мг/кг;
- антисептик для рук;
- "Тобрекс" (або "Флоксал", левоміцетинові краплі) - очні краплі;
- "Мупіроцин мазь" або інша мазь з антибіотиком
- "Ацикловір" в таблетках на випадок герпетичного гінгівостоматиту;
- "Амоксицилін" у суспензії 500мг/5мл. Це максимально концентрований амоксицилін, щоб вистачило на курс 10-14 днів. Можливо, беріть два флакони;
- "Зінат" або "Цефодокс" на випадок інфекції сечовивідних шляхів;
- "Дексаметазон" в ампулах (у разі гострого стенозувального ларинготрахеїту разова доза для невідкладної допомоги 0,15 мг на кг маси. В 1 мл розчину = 4мг);
- шприци 2.0 і 5.0;
- лосьйон з каламіном у разі сонячних опіків;
- репелент;
- крем від сонця;
- емолієнт;
- регулярні ліки, якщо дитині призначено курс лікування чи базисну терапію;
- "Смекту";
- перев'язувальні матеріали;
- аспіратор для слизу з носа (якщо малятко не вміє сякатися).
До цього комплекту не надається інструкція з самолікування на всі можливі випадки.
На новому місці визначіть маршрут: куди звернутися у випадку гострого захворювання чи травми.
"Не купуйте: противірусні препарати, гомеопатію, пробіотики, імуностимулятори, ноотропи, гепатопротектори, інтерферони в ніс і в дупу, відхаркувальні стропи, магнеВ6 - не витрачайте гроші дарма", - додала Лідія Бабич.
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