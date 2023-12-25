Ароматний напій, який робить людей щасливими та здоровими: він має бути в раціоні тих, кому за 50

Про корисні властивості цього напою ви й гадки не мали, його обов'язково треба пити людям зрілого віку.

Це какао, його напевно люблять як дорослі, так і малі. Та виявляється, цей напій не лише дуже смачний, а ще неймовірно корисний. Особливо його варто пити усім, кому за п’ятдесят. Розповідаємо, чому какао таке корисне для здоров’я, а кому його вживати не варто.

Яка користь какао для здоров’я людини

Завдяки великому вмісту антиоксидантів у какао-порошку, напій має безліч корисних властивостей. Якщо регулярно пити какао, то це сприятиме передчасному старінню клітин в організмі. Тому цей ароматний цілющий напій зберігає як зовнішню, так і внутрішню молодість. Також какао допомагає знизити ризики ракових захворювань і сприяє зміцненню серцево-судинної системи.

Какао містить окрім антиоксидантів велику кількість магнію, цинку, фосфору та калію, тому сприяє гарному настроєві та загальному самопочуттю. Цей напій особливо корисний у холодну пору року. Бо здатен протидіяти вірусним захворюванням та запальним процесам в організмі.

Чим особливо корисне какао для людей після 50 років

Зміцнює серце та судини. Напій знижує рівень «поганого» холестерину в крові, нормалізує рівень цукру та зменшує запалення. Какао запобігає ризикам ішемічної хвороби та інсульту.

Напій знижує рівень «поганого» холестерину в крові, нормалізує рівень цукру та зменшує запалення. Какао запобігає ризикам ішемічної хвороби та інсульту. Запобігає захворюванню на рак. Напій містить антиоксиданти, які знищують вільні радикали, тому знижує ризик на онкологічні захворювання.

Напій містить антиоксиданти, які знищують вільні радикали, тому знижує ризик на онкологічні захворювання. Покращує роботу мозку. Какао містить поліфеноли, що покращують еластичність судин, тому налагоджується якісне постачання крові до мозку. У результаті чого підвищуються когнітивні функції та покращується пам’ять.

Какао містить поліфеноли, що покращують еластичність судин, тому налагоджується якісне постачання крові до мозку. У результаті чого підвищуються когнітивні функції та покращується пам’ять. Запобігає старінню шкіри. Какао містить антиоксиданти, які захищають шкіру від ультрафіолету, тим самим запобігаючи передчасному процесові її старіння.

Какао містить антиоксиданти, які захищають шкіру від ультрафіолету, тим самим запобігаючи передчасному процесові її старіння. Бореться із депресією і покращує настрій. Завдяки вмісту триптофану, що відповідає за почуття радості та щастя, какао покращує настрій, знімає напругу і тривожні стани.

Кому не можна пити какао

Так, какао має вкрай багато корисних властивостей, але є протипоказання для деяких людей. Цей напій не слід пити тим, хто має непереносимість до кофеїну. Також лікарі забороняють вживати напій хворим на виразку шлунку чи дванадцятипалої кишки. Бо какао може призвести до загострення хвороби.

Також какао не слід пити тим, у кого є проблеми зі здоров’ям печінки й жовчного міхура. Не рекомендується його вживання при аритмії та високому артеріальному тискові.

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