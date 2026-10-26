Ароматичні свічки можуть шкодити здоров’ю: які запахи найнебезпечніші

Які аромасвічки можуть викликати астму / © Associated Press

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Прагнення створити вдома затишну атмосферу за допомогою ароматичних свічок, ефірних олій або автоматичних розпилювачів може мати несподівані наслідки для самопочуття. Фахівці застерігають: популярні засоби для ароматизації приміщень можуть виділяти у повітря речовини, що провокують напади астми, головний біль та подразнення дихальних шляхів.

Про це пише Egészség Kalauz.

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Як улюблені свічки та аромаолії можуть псувати здоров’я

Коли в кімнаті горить аромасвічка, у простір одночасно потрапляють як випари ароматичних речовин, так і побічні продукти згоряння — від сажі та найдрібніших мікрочастинок до летких органічних сполук. Найбільше забруднювачів виділяється тоді, коли свічка стоїть на протязі або починає сильно диміти.

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Хоча виявлення цих елементів у лабораторних умовах ще не означає автоматичної шкоди для кожного в побуті, у чутливих людей це викликає кашель, першіння в горлі та печіння в очах.

Часто вважається, що парафін, який є продуктом нафтоперероблення, значно токсичніший за соєвий чи бджолиний віск. Проте фахівці зауважують, що ситуація ще цікавіша. Джерелом забруднення є не стільки те, з чого виготовлена свічка, скільки тип ґнота, інтенсивність віддушок та умови горіння.

Наприклад, сильний шлейф від натуральної соєвої свічки може наситити повітря хімічними сполуками значно більше, ніж звичайна парафінова свічка без запаху. Тому алергікам рекомендують звертати увагу насамперед на відсутність ароматизаторів та рівень кіптяви.

Які екстракти та олії варто використовувати з обережністю

Поширене уявлення про абсолютну нешкідливість натуральних олій є помилковим. Рослинні компоненти містять висококонцентровані хімічні сполуки з високим рівнем алергенності.

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Цитрусові аромати під час контакту з озоном у приміщенні утворюють вторинні забруднювальні частки, а при окисленні на шкірі можуть викликати контактний дерматит.

Попри репутацію заспокійливого аромату, лаванда містить ліналоол та ліналілацетат — сильні алергени. У багатьох людей цей насичений запах спричиняє нудоту, напади мігрені чи задишку.

Олії з вмістом ментолу та евкаліпту потребують особливої обережності в оселях, де живуть малюки. Педіатри попереджають, що розпорошення м’ятної олії поблизу обличчя немовляти може викликати розлади дихання, а евкаліпт за умови випадкового проковтування призводить до отруєння.

Пряні ноти кориці та гвоздики, що містять у складі циннамаль, евгенол, ізоевгенол та цинамоновий спирт, офіційно внесені Науковим комітетом Європейської Комісії до переліку особливих аромаалергенів.

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Квіткові та синтетичні композиції з запахами троянди, герані чи лимонної трави нерідко викликають шкірні та дихальні реакції.

У складнокомпонентних парфумерних сумішах — таких як «ваніль» чи «свіжа білизна» — можуть використовуватися розчинники, фіксатори та навіть окремі види фталатів, які пов’язують із ризиками для гормональної та репродуктивної систем. Через це педіатри наполегливо радять повністю виключити хімічні ароматизатори з оточення дітей.

Автоматичні спреї, пахощі та небезпека для тварин

Регулярна робота автоматичних розпилювачів та аерозолів створює постійну концентрацію дрібнодисперсних крапель у повітрі, що стає серйозним випробуванням для хворих на астму чи хронічне обструктивне захворювання легень.

Традиційні ароматичні палички створюють ще більший ризик, адже процес їхнього тління супроводжується прямим виділенням великої кількості диму.

Окрему загрозу ароматерапія становить для домашніх улюбленців. Організм котів та собак має особливості метаболізму, через які вони не здатні безпечно засвоювати певні речовини. Випари чайного дерева, евкаліпта, м’яти та цитрусових осідають на шерсті, звідки тварини злизують їх під час вмивання, що призводить до інтоксикації.

Як убезпечити дім від токсичних пахощів та ароматичних свічок

Маркери «екологічний» або «100% натуральний» не гарантують повної відсутності подразників у свічках чи пахощах. Щоб зменшити шкоду для здоров’я, дотримуйтеся таких рекомендацій:

Обирайте продукцію лише тих брендів, які чесно та детально вказують увесь склад на маркуванні. Вчасно підрізайте ґніт та гасіть свічку, якщо вона починає помітно коптити чи хитатися на протязі. Не залишайте пахощі та свічки горіти у непровітрюваних кімнатах або під час сну. Уникайте одночасного використання кількох джерел запаху — наприклад, свічок та аромапаличок чи свічок з аерозолями. Намагайтеся не маскувати неприємні чи застояні запахи у квартирі штучними ароматизаторами.

Найкращий та найбезпечніший аромат для вашої оселі — чисте та свіже повітря.

Як правильно палити свічки

Нагадаємо, щоб свічки горіли довше, безпечно та без кіптяви, варто дотримуватися кількох простих правил.

Перед кожним запалюванням необхідно підрізати ґніт до 6–7 мм, а під час першого використання дати воску повністю розтанути до країв місткості на 2–4 години, щоб запобігти утворенню тунелю.

Також слід уникати протягів, не залишати свічку горіти довше ніж на 3 години поспіль та завжди дотримуватися базових норм пожежної безпеки.

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