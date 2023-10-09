Артеріальний тиск норма і відхилення: МОЗ назвало цифри

Як відомо, в артеріальному тиску виділяють два показники - систолічний тиск (верхній) , який показує силу впливу на стінки артерій під час викиду крові серцем та діастолічний тиск (нижній), відображає опір периферичних судин.

Досить часто люди помиляються, у визначенні, який тиск можна вважати нормальним.

Нормальним, здоровим артеріальним тиском є систолічний "верхній" до 120 мм рт. ст., і діастолічний, "нижній" до 70 мм рт. ст.

Як зазначають в Міністерстві охорони здоровя, люди помиляються, коли кажуть, що їхній нормальний, чи "робочий" артеріальний тиск - це 150/100. На жаль, через таке переконання вони не вживають заходів проти гіпертензії.

Міністерство охорони здоровя наголошує, що такий підвищений тиск не може бути нормою, "не вводьте себе в оману".

Згідно з медичними настановами

130–139 і/чи 85–89 - це так званий високий нормальний тиск,

140–159 і/чи 90–99 - це гіпертензія першого ступеню,

160-179 і вище та/чи 100-109 і вище - гіпертензія другого ступеню,

Низький тиск - це все, що нижче 90/60.

Людина може постійно мати такий "ненормальний" тиск і при цьому не відчувати дискомфорту. Може відчувати лише наслідки різких перепадів тиску, що стаються укупі з іншими процесами. Може підвищуватися серцебиття, зменшуватись кровоток через травну систему, підвищуватись тиск і рівень глюкози в крові, можливий спазм м'язів шиї і плечей. Ви відчуваєте все разом, а не сам тиск, пояснило МОЗ.

Тому МОЗ закликає регулярно вимірювати тиск і консультуватися з цього приводу з лікарем. "Гіпертензію нині можна ефективно контролювати за допомогою ліків пролонгованої дії. Низка таких препаратів входить до програми "Доступні ліки". За призначенням лікаря ви можете отримати їх безоплатно чи з незначною доплатою". Вчасно вжиті заходи з нормалізації тиску можуть врятувтаи життя.

Артеріальний тиск: норма для вікових груп

Норма для тиску людини за віком — поняття суто загальне і малоінформативне для конкретних клінічних ситуацій. У підручниках по фізіології людини в якості показників норми найчастіше фігурують цифри 120/80 мм рт. ст - це показники тиску в стані спокою у людини середніх років, від 20 до 40 років.

Поняття вікової норми АТ у дорослих немає. У здорових людей в будь-якому віці тиск не повинен переступати поріг в 140 на 90 мм рт.ст., нормальні показники АТ — 130 на 80 мм. рт.ст. Оптимальною цифрою вважається 120 на 70.

Але потрібно пам'ятати, що це всього лише усереднені клінічні показники. Так як у різних людей є свої фізіологічні особливості, то коливання рівня артеріального тиску у різних людей можуть відрізнятися.

Раніше для віку від 40 до 60 нормою вважалося тиск 140/90. Відповідно для людей старше 60 показники норми зростали до 150/90. Проте від 1999 року ВООЗ спростовує теорію про нормальність підвищення тиску з віком і оптимальними показниками для всіх віків пропонує вважати 130-110/70-80 мм рт. ст.

Норма за віком артеріального тиску людини в 16-20 років допускає знижене значення верхнього і нижнього показників і може становити в спокої 100/70 мм рт. ст.

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