Артеріальний тиск у нормі: завжди їжте ці три продукти на сніданок у разі гіпертензії

Основні продукти харчування, в яких багато калію, добре допомагають знизити кров'яний тиск.

Популярні продукти до сніданку допоможуть знизити рівень артеріального тиску та зменшити ризик серйозних ускладнень зі здоров’ям.

Про правила сніданку у разі гіпертензії розповів британський лікар Кріс Стіл. Він ділиться дієтичними порадами щодо зниження артеріального тиску.

"Приблизно кожен третій дорослий житель Британії має високий кров'яний тиск, хоча багато людей не знають про це. Гіпертензія означає, що ваше серце працює інтенсивніше, ніж потрібно, щоб перекачувати кров по всьому організму. Це створює додаткове навантаження на ваші кровоносні судини та органи, що з часом може призвести до серйозної проблеми, що потребуватиме невідкладної медичної допомоги", - застерігає лікар.

Насправді високий кров'яний тиск є найбільшим фактором ризику інсульту, а також може призвести до серцевих нападів, ниркової недостатності та навіть судинної деменції.

Тому підтримувати артеріальний тиск на здоровому рівні життєво важливо.

Як знизити тиск без таблеток

Дієта відіграє ключову роль у зниженні рівня артеріального тиску. Зокрема, відомо, що вживання надмірної кількості солі є однією з основних причин високого кров'яного тиску. Це тому, що натрій змушує організм утримувати воду, що тисне на стінки кровоносних судин.

Окрім скорочення споживання солі, є інший спосіб зменшити вплив натрію на організм.

Половинка авокадо містить близько 364 міліграмів (мг) калію. / Фото: Pexels

Вживання їжі з високим вмістом калію може знизити артеріальний тиск, оскільки мінерал виводить натрій.

Це також допомагає розслабити стінки кровоносних судин, дозволяючи крові текти.

Тож, чим більше калію ви отримуєте, тим більше натрію ви втрачаєте з сечею.

"Калій також допомагає зменшити напругу в стінках кровоносних судин, що сприяє подальшому зниженню артеріального тиску", - зазначає лікар.

Популярні продукти до сніданку допоможуть знизити тиск - що у списку

Є три продукти та напої, які зазвичай ми споживаємо на сніданок. Всі вони містять багато калію, що доможе знизити рівень артеріального тиску вранці.

Авокадо Натуральний йогурт Апельсиновий сік

Половинка авокадо містить близько 364 міліграмів (мг) калію.

Натуральний йогурт має кілька переваг для здоров’я.

Натуральний йогурт має кілька переваг для здоров’я.

"Одна чашка (245 грамів) цього продукту забезпечує вас 380 мг калію", - каже фахівець.

Натуральний апельсиновий сік, за даними Medical News Today, містить до 496 мг калію.

Тож, обирайте ці продукти для сніданку. Особливо, якщо у вас високий артеріальний тиск.

Нагадаємо, нові дослідження показують, що зниження артеріальної гіпертензії може навіть подовжити ваше життя.

А поки Україна залишається одною з перших країн світу з кількості серцево-судинних захворювань, що є основною причиною смертності серед людей.

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