Аспірин не допоможе: лікар розповів, як боротися з новорічним похміллям

Запобігти похміллю можна, якщо уникати алкоголю.
Новорічні вечірки в самому розпалі і святкова ніч не за горами, а це означає, що у багатьох зранку може бути похмілля. Йдеться про хворобливий стан після надмірного вживання алкоголю.
Що таке похмілля, чому одні люди страждають більше, ніж інші, і як з боротися з неприємними відчуттями зранку, пише Mirror.
Зазвичай на наступний день після гучної вечірки з великою кількістю випитих спиртних напоїв у людей спостерігається втома, головний біль, нудота і тривога. Крім того, можуть бути спрага або сухість у роті, біль у животі, проблеми зі сном, запаморочення, чутливість до світла і звуку, тремтіння, зниження здатності до концентрації, пітливість і підвищення артеріального тиску.
"Алкоголь переважно метаболізується в печінці за допомогою ферменту, який називається алкогольдегідрогеназа. Це розщеплює алкоголь із середньою швидкістю один стандартний напій на годину. Алкоголь перетворюється на ацетальдегід, який є причиною багатьох симптомів похмілля. Ці симптоми зазвичай починаються, коли вміст алкоголю в крові значно падає і стає на рівні або близько нуля", — пояснює доктор Джеймс Іст, консультант гастроентерології та експерт зі здоров’я кишківника.
За його словами, деякі люди можуть страждати на похмілля більше, аніж інші. На це впливає генетика, вживання алкоголю натще, вживання наркотиків разом із спиртними напоями, поганий сон, а також вживання більшої кількості алкогольних напоїв темного кольору.
"Алкогольні напої містять інгредієнти, які називаються конгенерами, які надають багатьом типам алкогольних напоїв їх смак і можуть сприяти похміллю. Вони містяться у більших кількостях у темних напоях, таких як бренді, бурбон і червоне вино (часто витримані напої), аніж у прозорих напоях, таких як горілка та джин. Споріднені з більшою ймовірністю викликають похмілля або посилюють його тяжкість", — каже фахівець.
Утім, спеціаліст наголошує, що надмірне вживання алкоголю будь-якого кольору/різновиду все одно може викликати у погане самопочуття наступного ранку. У зв'язку з негативним впливом алкоголю на здоров'я намагайтеся дотримуватися рекомендації: не пити більше 14 одиниць на тиждень (еквівалентно шести пінти (2.8 л) пива середньої міцності або десять маленьких келихів вина низької міцності).
"Єдиний спосіб запобігти похміллю — уникати алкоголю. Їжте до і під час пиття. Оскільки алкоголь засвоюється швидше, якщо ваш шлунок порожній, обирайте напої з меншою кількістю споріднених речовин, і пийте воду, щоб не допустити зневоднення. Наступного дня пийте воду або сік і вживайте м’яку їжу, як-от тости або крекери — вони можуть підвищити рівень цукру в крові і трохи заспокоїти шлунок" — каже доктор Іст.
Крім того, допомогти заповнити втрачені сіль і калій може солена їжа. Знеболювання може допомогти полегшити будь-які головні болі, але вживання популярних "аспірину" або "ібупрофену" може викликати подразнення слизової шлунка, котра вже може бути запалена через вживання алкоголю. "Парацетамол" у стандартних дозах, як зазначається, найімовірніше, є найкращим засобом для знеболення.
Як повідомлялося, більшості людей невелика кількість алкоголю в помірних кількостях не завдасть великої шкоди. Однак виявилося, що алкоголь може бути особливо небезпечним, якщо ви схильні до ризику фібриляції передсердь (AFib), нерегулярного серцебиття, яке може призвести до низки небезпечних і потенційно смертельних наслідків. Нове дослідження показує, що вживання алкоголю може викликати епізоди фібриляції передсердь.
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