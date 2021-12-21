Аспірин не допоможе: лікар розповів, як боротися з новорічним похміллям

Запобігти похміллю можна, якщо уникати алкоголю.

Новорічні вечірки в самому розпалі і святкова ніч не за горами, а це означає, що у багатьох зранку може бути похмілля. Йдеться про хворобливий стан після надмірного вживання алкоголю.

Що таке похмілля, чому одні люди страждають більше, ніж інші, і як з боротися з неприємними відчуттями зранку, пише Mirror.

Зазвичай на наступний день після гучної вечірки з великою кількістю випитих спиртних напоїв у людей спостерігається втома, головний біль, нудота і тривога. Крім того, можуть бути спрага або сухість у роті, біль у животі, проблеми зі сном, запаморочення, чутливість до світла і звуку, тремтіння, зниження здатності до концентрації, пітливість і підвищення артеріального тиску.

"Алкоголь переважно метаболізується в печінці за допомогою ферменту, який називається алкогольдегідрогеназа. Це розщеплює алкоголь із середньою швидкістю один стандартний напій на годину. Алкоголь перетворюється на ацетальдегід, який є причиною багатьох симптомів похмілля. Ці симптоми зазвичай починаються, коли вміст алкоголю в крові значно падає і стає на рівні або близько нуля ", — пояснює доктор Джеймс Іст, консультант гастроентерології та експерт зі здоров’я кишківника.

За його словами, деякі люди можуть страждати на похмілля більше, аніж інші. На це впливає г енетика, вживання алкоголю натще, вживання наркотиків разом із спиртними напоями, поганий сон, а також вживання більшої кількості алкогольних напоїв темного кольору.

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"Алкогольні напої містять інгредієнти, які називаються конгенерами, які надають багатьом типам алкогольних напоїв їх смак і можуть сприяти похміллю. Вони містяться у більших кількостях у темних напоях, таких як бренді, бурбон і червоне вино (часто витримані напої), аніж у прозорих напоях, таких як горілка та джин. Споріднені з більшою ймовірністю викликають похмілля або посилюють його тяжкість ", — каже фахівець.

Утім, спеціаліст наголошує, що надмірне вживання алкоголю будь-якого кольору/різновиду все одно може викликати у погане самопочуття наступного ранку. У зв'язку з негативним впливом алкоголю на здоров'я намагайтеся дотримуватися рекомендації: не пити більше 14 одиниць на тиждень (еквівалентно шести пінти (2.8 л) пива середньої міцності або десять маленьких келихів вина низької міцності).

"Єдиний спосіб запобігти похміллю — уникати алкоголю. Їжте до і під час пиття. Оскільки алкоголь засвоюється швидше, якщо ваш шлунок порожній, обирайте напої з меншою кількістю споріднених речовин, і пийте воду, щоб не допустити зневоднення. Наступного дня пийте воду або сік і вживайте м’яку їжу, як-от тости або крекери — вони можуть підвищити рівень цукру в крові і трохи заспокоїти шлунок" — каже доктор Іст.

Крім того, допомогти заповнити втрачені сіль і калій може с олена їжа. Знеболювання може допомогти полегшити будь-які головні болі, але вживання популярних "аспірину" або "ібупрофену" може викликати подразнення слизової шлунка, котра вже може бути запалена через вживання алкоголю. "Парацетамол" у стандартних дозах, як зазначається, найімовірніше, є найкращим засобом для знеболення.

Як повідомлялося, більшості людей невелика кількість алкоголю в помірних кількостях не завдасть великої шкоди. Однак виявилося, що алкоголь може бути особливо небезпечним, якщо ви схильні до ризику фібриляції передсердь (AFib), нерегулярного серцебиття, яке може призвести до низки небезпечних і потенційно смертельних наслідків. Нове дослідження показує, що вживання алкоголю може викликати епізоди фібриляції передсердь.

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